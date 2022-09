Era attesa l’anno scorso, è arrivata oggi: l’iPhone dimostra di poter fare a meno dell’operatore di telefonia

Messaggi dallo spazio. Lo avevamo in qualche modo intuito già lo scorso anno, andando a seguire alcune indiscrezioni degli addetti ai lavori: durante l’evento di Cupertino del 2021, tuttavia, non c’era stata traccia di quella innovazione che, invece, è stata presentata ieri da Tim Cook, nel primo Apple Event in presenza dopo la pandemia di coronavirus. Si tratta dei messaggi satellitari della Apple, che potranno essere inviati dai nuovi iPhone 14 (e Plus) anche in assenza di connettività. Il primo passo dell’azienda verso il progressivo affrancamento dagli operatori di telefonia mobile.

LEGGI ANCHE > Apple sta preparando il suo scacco matto alle compagnie telefoniche

Messaggi satellitari Apple, come funzioneranno

Nei nuovi smartphone, infatti, sono state inserite delle antenne apposite che possono collegarsi direttamente con i satelliti. Secondo le stime dei tecnici della mela morsicata, la latenza del collegamento sarà contenuta in 15 secondi. La possibilità di inviare questo tipo di messaggi servirà a risolvere quelle situazioni emergenziali in cui, in assenza di connettività, gli utenti si trovano impossibilitati a comunicare. Sarà sempre Apple, attraverso un menu di mappatura, che aiuta l’utente a connettersi al satellite più vicino, in modo tale da ottimizzare i tempi di risposta.

Ovviamente, questa funzione della connessione satellitare sarà destinata a risolvere soltanto delle situazioni di emergenza. Ma, se si pensa alle politiche che Apple sta preparando, si capisce come uno dei prossimi passi dell’azienda di Cupertino potrebbe essere quello di aggredire le compagnie telefoniche. In passato si era parlato delle e-sim, che funzionano attraverso un chip che ha bisogno solo del terminale per sottoscrivere un abbonamento in maniera integrale. Alcune compagnie telefoniche si stavano già adattando a questa innovazione, ma l’accelerata di Apple potrebbe notevolmente impattare su questo sviluppo.