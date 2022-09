Il social network creato da Trump, Truth Social, ha dei problemi finanziari

Lo scorso 28 aprile Donald Trump è tornato sui social postando una propria foto accompagnata dalla didascalia: «I’M BACK! #COVFEFE», facendo riferimento a un celebre refuso di un suo tweet che poi è stato ripreso dal popolo della rete ed è diventato un meme. La foto in questione non è apparsa su Twitter, Facebook, Instagram o Snapchat, dove l’ex Presidente degli Stati Uniti continua ad avere gli account bloccati dopo essere stato accusato di aver incitato i propri sostenitori a portare avanti l’attacco del Congresso degli Stati Uniti del 6 gennaio 2021. Per aggirare questi impedimenti, Trump ha iniziato a postare su Truth Social, il social network creato dalla Trump Media & Technology Group lanciato il 21 febbraio 2022 e accessibile solo agli utenti provenienti da Stati Uniti e Canada.

A pochi mesi dal debutto di Trump sulla propria piattaforma, Truth Social è già in crisi.

A pochi mesi dal lancio, la piattaforma è già in crisi. Come riporta FoxBusiness, Truth Social avrebbe bloccato i pagamenti verso la società che lo ospita, RightForge, e sarebbe in debito di 1,6 milioni di dollari. Su Truth Social, Donald Trump conta 3,9 milioni di follower contro i 79 milioni che aveva su Twitter prima di essere «sospeso in maniera permanente» dopo i fatti del 6 gennaio. Truth Social è inoltre al trentesimo posto nella classifica Apple delle app social più scaricate sugli iPhone.

Da mesi è attesa fusione tra Tmtg, la società che ha creato Truth Social, e la Digital World Acquisition Corp (Dwac) – una società creata ad hoc per quotarsi in Borsa. Oltre dieci mesi dopo la data inizialmente prevista per la fusione, questa non è ancora avvenuta e continua ad essere rimandata probabilmente a causa dei problemi, soprattutto finanziari, che sta affrontando in questo momento il social lanciato da Trump. Le azioni di Dwac sono crollate martedì dopo che Reuters ha riferito che la mozione per rimandare di un anno la scadenza per la fusione con Tmtg non ha ottenuto abbastanza voti dagli azionisti.