Cosa attenderci dall’Apple event del 7 settembre

Dopo due anni condizionati dalla pandemia, torna – anche dal vivo – il classico appuntamento con l’Apple Event (in programma il 7 settembre), il giorno in cui l’azienda di Cupertino svela al mondo tutti i suoi nuovi prodotti che a breve saranno messi sul mercato mondiale. Il conto alla rovescia è iniziato e gli appassionati italiani di quei dispositivi tecnologici che sono diventati, nel corso degli anni, un vero e proprio status symbol, stanno attendendo con frenesia lo scoccare delle ore 19 di mercoledì per conoscere quali saranno le novità.

LEGGI ANCHE > Apple estende la riparazione fai-da-te ai MacBook

Le voci, come spesso capita in questi casi, sono tante. A differenza di quanto accaduto lo scorso anno, una cosa sembra esser piuttosto certa: nell’Apple event 7 settembre non saranno presentati nuovi MacBook o tablet. Da quel punto di vista, dunque, non si attendono prodotti innovativi pronti per esser messi sul mercato. L’ultimo grande passaggio, infatti, risale a diversi mesi fa quando l’azienda di Cupertino progettò e realizzò notebook con il chip M2 a superare il modello precedente. Per il resto, dunque, non sembra esserci spazio per un nuovo aggiornamento (se non quello ricorsivo per migliorare le prestazioni e correggere alcuni bug) per il sistema operativo presente sui MacBook. Stesso discorso deve esser fatto per il comparto tablet: nessuna novità all’orizzonte.

Apple event 7 settembre, cosa sarà presentato

Dunque, cosa sarà presentato nel corso dell’Apple event 7 settembre? Sicuramente ci sarà un nuovo dispositivo mobile che, per caratteristiche “fisiche” non dovrebbe essere molto differente dal suo predecessore, ma dovrebbe contenere diverse novità.

For you iPhone Pro Max users…

Full screen this and turn your phone upside down to see what iPhone 14 Pro Max will look like! 👀 #AppleEvent pic.twitter.com/6Zjh7LfeVf — Ian Zelbo (@ianzelbo) September 1, 2022

Innanzitutto per quel che riguarda la “flotta”. Sembra accertato che saranno messe in commercio due tipologie di iPhone 14: quella basic e quella Pro. Due insiemi che ne contengono altri due: il modello Pro, infatti, dovrebbe essere presentato nella versione “standard” e in quella “Max”. Ed è qui la prima grande novità. Parlando solamente di dimensioni, con questa versione del nuovo dispositivo mobile di casa Cupertino, lo schermo da 6.7 pollici potrebbe consentire ad Apple di riposizionarsi sul mercato degli smartphone di grandi dimensioni. Con un obiettivo: entrare in competizione con Samsung che di recente ha messo in commercio il Galaxy Z Fold4, con lo schermo pieghevole. Un dettaglio da non sottovalutare: sul nuovo smartphone ci sarà ancora la connessione Lighting, nonostante la decisione universale di obbligare tutte le aziende a produrre dispositivi con porta Usb-C.

Quali novità?

Questo a livello di name-branding e grafico. A livello tecnico, invece, le novità sembrano essere relativamente poche sui nuovi iPhone 14. Sicuramente i dispositivi avranno un processore A16 che dovrebbe offrire prestazioni migliori rispetto al recente passato. Per la prima volta, invece, su un telefono Apple dovrebbe arrivare la modalità “Display always-on“: lo schermo, dunque, dovrebbe risultare sempre acceso fornendo una serie di informazioni al proprietario, senza dover sempre accendere il display. Ovviamente, in linea teorica, tutto ciò dovrebbe aumentare il consumo della batteria, ma da Cupertino trapela un’altra novità: grazie a una tecnologia (ProMotion) si dovrebbe riuscire a contenere l’uso dell’energia. Per quel che riguarda il comparto fotografico, sicuro il miglioramento del sistema di messa a fuoco (autofocus) per quel che riguarda la fotocamera anteriore, mentre per quel che riguarda il pacchetto “posteriore” potrebbero essere implementate le funzioni per scattare foto “in velocità” o “in movimento”. Ma questo, nonostante una risoluzione da 48 megapixel, potrebbe avere impatti sullo stesso pacchetto che potrebbe essere ancor più sporgente.

Gli Apple Watch e gli AirPods Pro 2

Buona parte dell’Apple event 7 settembre, dunque, sarà dedicato al nuovo iPhone 14 in tutte le sue varianti. Ma sicuramente ci sarà spazio anche per tre nuovi modelli di Apple Watch: schermi da 1.99 pollici e batteria più grande che dovrebbe garantire una maggiore durata. Per quel che riguarda il reparto auricolari, ecco che Cupertino dovrebbe lanciare sul mercato gli AirPod Pro 2 che dovrebbe vedere il una versione aggiornata del Chip H1 e l’aggiornamento con la tecnologia Bluetooth 5.2.