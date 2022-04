I creators affermano che Instagram sta tagliando i pagamenti per i Reels

Secondo il Financial Times, Instagram sta tagliando i pagamenti dei reels degli influencer, modificando la strategia della piattaforma per via della competizione con TikTok per influencer e traffico. La piattaforma di proprietà di Meta è solita pagare i creators in base alle visualizzazioni che raggiungono i loro reels, ma i ricavi sono limitati ad un massimo mensile. Alcuni creatori hanno in questi giorni dichiarato a FT che i pagamenti per i loro reels sono diminuiti fino al 70% nelle ultime settimane e che la soglia per essere pagati è aumentata di più di 10 volte.

Instagram taglia i pagamenti dei reels: che cosa sta accadendo sulla piattaforma social

Pagamenti ridotti e metriche target per la monetizzazione aumentate: questo è ciò che riporta il Financial Times, secondo cui i pagamenti sarebbero diminuiti fino al 70% per visualizzazione, e i video brevi avrebbero ora bisogno di milioni di visualizzazioni in più affinché gli influencer vengano retribuiti. Il programma bonus Reels Play , nella sezione «centro assistenza» del sito della piattaforma, annunciato lo scorso luglio, offre ricompense finanziarie ai creatori che pubblicano video brevi. I pagamenti variavano da $ 600 a $ 35.000 al raggiungimento di un certo numero di views target, ma ora i creators sono confusi sulle modalità di determinazione di pagamenti ed obiettivi. Il programma bonus rientra nella promessa di Meta, proprietaria di Instagram, di corrispondere 1 miliardo di dollari agli influencer entro il 2022: «partecipando al programma di bonus Reels Play, guadagnerai denaro direttamente da Instagram in questo modo: quando il bonus Reels Play sarà disponibile, dovrai iniziare prima che l’idoneità scada. Puoi sapere la data di scadenza accedendo al bonus nell’app Instagram; una volta iniziato, hai a disposizione 30 giorni per guadagnare il bonus; durante questo arco di tempo, puoi scegliere tutti i reel che vuoi conteggiare per i ricavi del bonus; guadagnerai denaro in base alle prestazioni dei reel. L’importo guadagnato per ogni riproduzione potrebbe non essere sempre costante. Ad esempio, potresti guadagnare di più per una riproduzione quando inizi e di meno con il passare del tempo».

I creators dichiarano di non aver ricevuto alcuna comunicazione a riguardo dalla società, e uno di loro ha dichiarato al Financial Times che la soglia personalizzata per essere pagati fino a $ 35.000 è passata da 58 milioni di visualizzazioni a 359 milioni di visualizzazioni. In realtà, Meta ha dichiarato al FT che la società sta facendo dei test sui bonus Reels su Instagram e Facebook, e, forse, è questo che ha fatto «fluttuare» i pagamenti. Forse, allora, finché i modelli di prezzo non verranno perfezionati dalla società, i pagamenti ai creators potrebbero subire delle oscillazioni.

Meta non è stata l’unica ad introdurre meccanismi di pagamento ai creatori di contenuti; infatti, anche aziende come Snapchat e TikTok hanno offerto di pagare somme di denaro simili ai creatori, ovviamente, per mantenerli sulla loro piattaforma. Ma gli influencer non sono così soddisfatti, poiché in realtà i fondi per loro non sono sufficienti, essendo i potenziali guadagni inferiori e meno prevedibili delle entrate derivanti dalla pubblicità. L’introduzione, da parte di Meta, di un meccanismo di pagamento per i Reels aveva la finalità di premiare la creatività sulla propria piattaforma anziché sul social concorrente TikTok. Tagliare questi pagamenti ora potrebbe portare i creatori ad allontanarsi da Instagram per spostarsi su altre piattaforme.