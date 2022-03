Instagram testa una funzionalità che ti fa sostenere una causa quando cerchi il suo hashtag

L'ultimo test della piattaforma che, se introdotto, renderebbe più semplice per gli utenti supportare le cause sociali grazie ad una ricerca per hashtag

Instagram interviene, ancora una volta, per introdurre novità sulla piattaforma. Quest’ultima sta, infatti, testando una nuova funzione per permettere agli utenti di sostenere un movimento sociale cercandone l’hashtag associato. Agli iscritti comparirà la funzionalità «spargere la voce» tramite messaggi diretti o avviare una raccolta fondi per fornire aiuti materiali. Il test si basa su un primo elenco di hashtag legati a famose cause sociali, tra cui #BlackLivesMatter, #climatecrisis e #womensrights, ma Instagram ha dichiarato di aver già coinvolto varie organizzazioni, come GLAAD e NAACP, per estendere sempre di più questa funzione.

Leggi anche > Instagram ora consente a tutti gli utenti USA di taggare i prodotti nei loro post

Instagram sostiene le cause sociali grazie alla ricerca per hashtag

È la stessa piattaforma a comunicarlo; sul sito web di Instagram, è possibile trovare le recenti novità aggiornate alla giornata di ieri: «Stiamo testando una nuova funzionalità per aiutare le persone a scoprire i movimenti sociali che accadono nel mondo e su Instagram, nonché i modi per agire. Lo stiamo lanciando prima su una manciata di hashtag incentrati sui movimenti popolari e di lunga data su Instagram e nel mondo, come #BlackLivesMatter, #womensrights e #climatecrisis. Stiamo facilitando la sensibilizzazione su queste cause condividendo la pagina hashtag tramite DM o creando una raccolta fondi».

La piattaforma sta, dunque, iniziando a testare una nuova funzione che permetterebbe agli utenti di trovare e supportare i movimenti social su Instagram. Questo perché gli iscritti a questo social, spesso tramite lo stesso, vogliono diffondere iniziative a sostegno della collettività o di singoli, supportare associazioni o lanciare campagne di raccolte fondi, quindi, riunire le comunità: gli utenti «sono ansiosi di supportare le cause di cui hanno sentito parlare su Instagram e sono sempre alla ricerca di nuovi modi per agire: questi aggiornamenti renderanno più facile farlo».

In che cosa consiste la nuova funzionalità:

Con la nuova funzione, ogni utente potrà supportare, raccogliere fondi e diffondere la visibilità delle cause sociali direttamente tramite hashtag. Gli hashtag da sempre vengono utilizzati dagli utenti per effettuare ricerche; da ora in poi, se il test supererà la prova e la nuova funzione verrà introdotta dalla piattaforma, potranno essere utilizzati per scoprire nuove cause da supportare su Instagram. Così, si potranno sostenere determinati movimenti cercando gli hashtag specifici associati proprio a questi: «Supporto» mostra maggiori informazioni sul movimento, «Spargi la voce» consente di condividerle con amici e parenti tramite Direct e «Crea una raccolta fondi» consente di avviare una raccolta fondi per conto del movimento.

La piattaforma, per dare concretezza a questa nuova funzionalità, si sarebbe già consultata con una serie di organizzazioni, tra cui GLAAD, NAACP, Advancing Justice – AAJC, Hispanic Heritage Foundation, Othering & Belonging Institute e IllumiNative, per individuare un primo elenco di hashtag. Instagram ha dichiarato che continuerà a lavorare con organizzazioni ed esperti di differenti movimenti e campagne per espandere sempre di più questa esperienza sulla piattaforma.