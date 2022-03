Instagram ora consente a tutti gli utenti USA di taggare i prodotti nei loro post

Novità Instagram: prodotti nei post. La funzione è da oggi disponibile per tutti gli utenti degli Stati Uniti, ai quali verrà data la possibilità, aprendo la funzione della piattaforma di «tag», di taggare i propri prodotti nei post. Ciò significa che gli utenti statunitensi non avranno più bisogno di creare un «business o creator account» per taggare i prodotti nei loro post. A partire da oggi, la funzione inizierà ad essere accessibile a tutti «nei prossimi mesi».

Instagram prodotti nei post: la piattaforma introduce una novità per rendere più semplice la compravendita tramite la stessa

Instagram, diversamente da altre piattaforme social, è presto diventata un’applicazione attraverso la quale si può acquistare di tutto. Il social network di proprietà di Meta introduce nell’ormai lontano 2016 la funzione «tag» dei prodotti come iniziativa per lanciare il proprio e-commerce, supportando poi gli stessi tag nei post e nelle stories. Dato che, nel frattempo, Instagram è diventato molto funzionale agli acquisti, i suoi vertici hanno deciso di aggiungere una funzione di pagamento che permette di acquistare prodotti direttamente dai tag, dando contestualmente ai creators la possibilità di taggare i prodotti che utilizzano quotidianamente nei loro post. Ma arriviamo al dunque: come si tagga un prodotto? Innanzitutto, prova a creare un post normalmente. Dopo aver eventualmente scelto il filtro che Instagram ti mette a disposizione e aver apportato le modifiche, se necessarie, vai alla pagina successiva e tagga, a questo punto, il marchio del prodotto nel tuo post attraverso l’opzione «tagga persone». Ora ti apparirà la funzione «tagga prodotti» che ti permetterà di toccare il prodotto nella tua foto o video, dunque cercare il prodotto di quel marchio per aggiungere il tag. A questo punto, gli altri utenti, seguaci e non, riusciranno vedere il prodotto che avrai taggato nel tuo post così da poterlo «toccare» e procedere all’acquisto dello stesso.

La codifica dei prodotti permette, dunque, alle persone di scoprire con facilità, per poi acquistare se interessate, i prodotti amati dagli utenti che segue. La possibilità di taggare i prodotti sta iniziando a essere testata ora e sarà disponibile per tutti gli utenti nei prossimi mesi. Questa pare essere una grande novità, perché prima solo aziende e creators potevano taggare i prodotti nei loro post, storie e bobine. Anne Yeh, portavoce di Meta, ha dichiarato a The Verge che gli influencer non subiranno alcun contraccolpo da eventuali acquisti effettuati tramite i tag dei prodotti, ma che la piattaforma social sta attualmente implementando un programma di affiliazione con creators selezionati che permetterebbe loro di guadagnare una commissione tramite i prodotti taggati.

Questa novità non è da poco, se si pensa che Instagram registra già un elevatissimo numero di utenti che taggano i prodotti nei propri post, con circa 1,6 milioni di persone che, ogni settimana, taggano almeno un prodotto. Espandere questa nuova funzione a tutti gli utenti – che dovrebbero essere, secondo i dati, 2 miliardi – permetterebbe alla piattaforma di espandere la visibilità dei prodotti tramite post «normali» e, soprattutto, non sponsorizzati, il che potrebbe davvero aprire un mercato totalmente nuovo di utenti che sono interessati a condividere i prodotti che usano con parenti, amici e seguaci sull’applicazione. Secondo Statistia, Instagram ha quasi 159 milioni di utenti negli Stati Uniti e rendendo questa nuova funzione di tag dei prodotti a tutti disponibile negli Stati Uniti, questa cifra probabilmente aumenterà moltissimo mano mano che gli utenti la scopriranno e utilizzeranno. Questo potrebbe essere un grande punto di svolta per marchi e aziende, che riuscirebbero più facilmente ad apparire su Instagram senza ricorrere a post sponsorizzati e pubblicità.

Instagram ha, inoltre, dichiarato che i proprietari di attività commerciali riceveranno una notifica quando uno dei loro prodotti viene taggato da un utente: i post realizzati tramite il tag di prodotti verranno visualizzati nella scheda taggata di un’attività sul loro profilo. Ai marchi, comunque, verrà lasciata la possibilità di attivare o disattivare i tag ricevuti sulla piattaforma attraverso la sezione delle «impostazioni» dei loro account.