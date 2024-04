In Brasile è stata aperta un’indagine contro Elon Musk

La galassia della disinformazione targata Jair Bolsonaro (l’ex presidente del Brasile, spodestato da Lula) è oggetto di indagine in Brasile. Se ne sta occupando il giudice Alexandre de Moraes che, tra le varie fonti analizzate, deve aver individuato anche quelle provenienti direttamente da X, la piattaforma di proprietà di Elon Musk. Proprio su questo social network – che per anni è stato il cavallo di battaglia di Bolsonaro, anche ai tempi della pandemia di coronavirus – erano infatti diffusi messaggi legati a notizie false, nonché incitamento all’odio che, evidentemente, il giudice riteneva di dover approfondire con più attenzione e la cui diffusione era stata considerata piuttosto dannosa per l’ecosistema informativo brasiliano. Per questo, con una decisione ufficiale, aveva chiesto a X di rimuovere questi stessi account, cosa a cui – a quanto pare – per qualche ora è stato anche dato seguito. Ovviamente, prima dell’intervento personale di Elon Musk che ha portato il team di moderazione di X a fare una letterale inversione a U, ripristinando gli account rimossi.

LEGGI ANCHE > Il controverso rapporto tra Elon Musk e Sam Altman

Le cose non si sono fermate alle semplici azioni tecniche: Elon Musk, tra le altre cose, ha anche invitato il giudice de Moraes a dimettersi, poiché avrebbe tradito «ripetutamente e sfacciatamente» la costituzione brasiliana e i suoi cittadini, sostenendo che l’autorità giudiziaria avrebbe addirittura minacciato la chiusura degli uffici di X in Brasile. «Di conseguenza, probabilmente – ha spiegato Musk -, perderemo tutte le entrate in Brasile e dovremo chiudere i nostri uffici lì. Ma i principi contano più del profitto».

Coming shortly, will publish everything demanded by @Alexandre and how those requests violate Brazilian law.

This judge has brazenly and repeatedly betrayed the constitution and people of Brazil. He should resign or be impeached.

Shame @Alexandre, shame.

— Elon Musk (@elonmusk) April 7, 2024