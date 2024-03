Anche i più grandi (Apple e Dyson) rinunciano alla sfida dell’auto elettrica

Non sembra esserci spazio in questo segmento di mercato. Il problema non è mai l'innovazione tecnologica, quanto i costi elevati per il cliente finale

Mercato dell’elettrico, questo baluardo inespugnabile. Se si eccettua il settore dell’automotive (che è quasi costretto a operare in questa direzione per trovare nuove direttrici di sostenibilità), essere un brand over the top nella tecnologia e provare a presidiare il segmento dell’auto elettrica è un qualcosa che, forse, è riuscito soltanto alla galassia industriale di Elon Musk. Apple e Dyson, lo abbiamo visto nel corso del nostro monografico, hanno avviato percorsi pluriennali per cercare di venire a capo di un progetto. Ma alla fine hanno alzato bandiera bianca.

In generale, il problema non risiede nelle soluzioni tecnologiche. Entrambi i brand, infatti, hanno messo a disposizione interi team per questo scopo e hanno messo in campo tutto il loro know-how specifico (la maggior parte delle figure coinvolte nei progetti erano ingegneri dell’autoveicolo). Inoltre, la loro storia è stata sempre caratterizzata da soluzioni d’eccellenza, in tutti i prodotti realizzati e immessi sul mercato. La questione che si poneva, ogni volta che una automobile elettrica era a un passo dall’essere lanciata, è sempre stata quella relativa all’effettivo costo per singolo prodotto. Cifre a 5 zeri, produzioni fuori target, alto tasso di rischio per diventare player di un mercato già sufficientemente saturo.

Ne sa qualcosa l’Italia, dove la quota di mercato delle BEV è del 4,2%, ancora inferiore alla media europea del 14,6%. Anche le stazioni di ricarica, sebbene in crescita rispetto al passato, non sembrano essere sufficientemente diffuse sul territorio. Sono tutti indici e indizi di un mercato che, al momento, può essere abbondantemente soddisfatto dai brand storici del settore automotive. E che, allo stato attuale delle cose, sembra non avere bisogno di nuovi player, sebbene eccellenti nelle loro aree di business di riferimento.

