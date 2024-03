Alla fine, Apple ha rinunciato a produrre la sua auto elettrica

Il 27 febbraio, l'azienda di Cupertino ha deciso di mettere una pietra tombale sul suo progetto. Ma non rinuncia, invece, a sviluppare tecnologia per auto

Diamo un po’ di numeri per far capire quanto l’annuncio possa essere stato impattante. Perché non si tratta semplicemente della placida rinuncia a uno dei tanti asset, ma qui si mette in gioco lo sviluppo tecnologico di diversi mesi e la professionalità di centinaia di dipendenti. Dieci anni, infatti, sono stati necessari ad Apple per sviluppare una tecnologia legata alle auto elettriche; duemila sono stati i dipendenti coinvolti nel progetto; ore e ore di forza lavoro sono state impiegate per sviluppare persino il design. Tuttavia, il 27 febbraio Jeff Williams e Kevin Lynch, non hanno avuto remore a comunicare l’abbandono del progetto delle auto elettriche Apple.

Auto elettriche Apple, il blocco del progetto e l’annuncio del board della mela morsicata

Direttore operativo e responsabile del progetto hanno condiviso con i dipendenti l’intenzione di bloccare l’iter di produzione di un’auto elettrica. La motivazione, al momento, non è stata ufficializzata, ma Bloomberg ha provato a fare i conti in tasca all’azienda di Cupertino. Secondo alcune rilevazioni, infatti, Apple avrebbe avuto intenzione di mettere in vendita il suo veicolo a un prezzo di 100mila euro, che sarebbe stato fuori mercato per chiunque, non essendo quello dell’azienda fondata da Steve Jobs il presidio del segmento delle auto di lusso. Dieci anni fa, Apple aveva lanciato il progetto Titan lasciandolo sempre in un limbo fatto da molto marketing e da poca concretezza.

Adesso, resta il dilemma sul da farsi. Le 2000 unità che erano state destinate allo sviluppo di questo progetto (praticamente una sezione aziendale che equivale alla grandezza di un’intera impresa quotata) verranno spostate sul dipartimento destinato allo sviluppo e al perfezionamento dell’intelligenza artificiale. Mentre altre figure (soprattutto quelle specialistiche e di formazione ingegneristica) potrebbero cambiare azienda di riferimento. Apple, in ogni caso, continuerà a sviluppare delle tecnologie che potranno essere complementari ai veicoli, computer di bordo che potranno perfezionare le prestazioni delle automobili partner. Ma – per il momento – il progetto di un’auto elettrica sembra essere definitivamente tramontato. E qualcuno – vedi Elon Musk con Tesla – sta gongolando.