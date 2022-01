Iliad down, problemi e segnalazioni degli utenti sulle chiamate

Le segnalazioni su DownDetector parlano chiaro. Intorno alle 12 del 10 gennaio, in Italia si sono registrati diversi problemi alla rete Iliad. In modo particolare, a essere interessate da quello che potrebbe essere un Iliad down sono state le chiamate: gli utenti hanno segnalato che, nel momento in cui provavano a contattare qualche loro numero in rubrica, il servizio non risultava disponibile, con la chiamata che veniva automaticamente “buttata giù”.

Iliad down, problemi con le chiamate il 10 gennaio

Sul solo portale DownDetector si è arrivati a un picco di oltre mille segnalazioni: un numero decisamente importante rispetto alla norma. E anche sui canali social ufficiali alcuni utenti che hanno riscontrato problemi hanno provato a chiedere spiegazioni all’account ufficiale del servizio di telefonia mobile.

Il Team Iliad sta rispondendo pubblicamente a tutte le richieste di aiuto rispetto al disservizio che stanno arrivando dagli utenti di Twitter. La replica, tuttavia, non offre dettagli in più rispetto al problema che viene segnalato. Messaggi di risposta come «Siamo pronti ad aiutarti. Scrivici un messaggio privato entro le 18:00 e il nostro team assistenza ti risponderà il prima possibile» dirottano il problema direttamente sul team di assistenza.