Alexa è capace di aiutare gli utenti a cambiare operatore telefonico

Tutti conosciamo la trafila da fare per cambiare l’operatore telefonico e tutti ci siamo passati almeno una volta. C’è anche chi, volendo recarsi in negozio per parlare con gli addetti, continua a rimandare in tempi di pandemia. Quello che può far cambiare prospettiva e spingere chi ci pensa da un po’ ad agire è la nuova skill di Alexa. L’assistente virtuale di Amazon, infatti, ha una nuova funzione attivabile che permette di conoscere tutte le migliori offerte mobili di ho. in questo momento.

La skill di Alexa per passare a ho. in un batter d’occhio

La nuova skill dedicata alle offerte di ho. fornita da Alexa permette, in maniera rapida e divertente, di conoscere le migliori tariffe sia per chi ha bisogno di attivare un nuovo numero telefonico sia per chi ha già un numero sul quale effettuare la portabilità. Alexa fornirà, a seconda della situazione, tutti i dettagli riguardanti i contenuti del piano tariffario e i costi di attivazione a partire dalla semplice formula: “Alexa, apri l’offerta ho. dedicata a me”. Una volta scelta l’offerta dedicata tra quelle elencate sarà sufficiente attivare il piano direttamente dal sito internet di ho. pagando subito quanto dovuto o scegliendo di saldare il conto al momento del ritiro in edicola e dell’attivazione della SIM.

Dimmi da dove arrivi e ti dirò quanto costa

Alexa fornisce tutti i dettagli del caso tenendo conto anche, oltre ai fattori già menzionati, dell’operatore telefonico di provenienza. A seconda del precedente operatore, quindi, ho. ha dedicato delle tariffe differenti. Per chi proviene da Iliad, Poste Mobile, Coop Voce, Fastweb e altri operatori virtuali è prevista la possibilità di scegliere tra l’offerta da 6,99 euro al mese (SMS illimitati, minuti illimitati e 70 GB) e quella da 7,99 euro al mese (SMS illimitati, minuti illimitati e 100 GB)

Ai clienti che attivano un nuovo numero telefonico Alexa proporrà il piano ho. da 8,99 euro al mese con SMS illimitati, minuti illimitati e 70 GB al mese per navigare online e da poter condividere con altri dispositivi grazie alla funzione hotspot. Tutti coloro che passano da TIM, WindTre o Vodafone – infine – vedranno proporsi un’offerta mensile ho. di 13,99 euro che comprende 70 GB di traffico dati al mese, SMS e minuti illimitati.