Problemi sulla rete Iliad in molte città italiane

Oggi, giovedì 21 gennaio 2021, i clienti Iliad stanno riscontrando molti problemi per quel che riguarda la connessione a internet. Da qualche ora stanno arrivando tantissime segnalazioni di malfunzionamento delle rete (solo per quel che riguarda i dati, non per quanto concerne il traffico voce, cioè le telefonate) in molte città italiane: da Roma a Milano, passando per Napoli, Bologna, Venezia e Torino. Queste le principali città da cui sono arrivate le segnalazioni, ma sembra che il problema Iliad down sia esteso in molti altri Comuni.

LEGGI ANCHE > Iliad vs Vodafone, la guerra continua a suon di denunce: sospeso lo spot «ingannevole» con Baby K

Questa la mappa – al momento, poco prima delle 11 di giovedì 21 gennaio 2021 – ricavata da Downdetector, il portale che raccoglie le segnalazioni sui malfunzionamenti di operatori telefonici e altre piattaforme digitali.

Iliad Down, problemi di connessione in tante città italiane

La maggior parte degli utenti segnala l’impossibilità di connettersi attraverso la connessione dati Iliad. La rete risulta attiva con il 4G, ma le pagine (e le app) non si caricano. E problemi ci sono anche per quel che riguardo il sito stesso della compagnia telefonica che risulta essere irraggiungibile.

E sui social sono molte le segnalazioni di questo tipo.

A quanto pare non solo la rete #Iliad è down, ma nemmeno il loro sito web è raggiungibile. #iliaddown — fabio affinito (@fabioaffinito) January 21, 2021

Ok, down sia la rete internet che il sito di #iliad. Avanti così.#iliaddown — Porthos du Vallon (@LuigiValente14) January 21, 2021

Accendere e spegnere il telefono per 10 volte pensando sia un tuo problema e poi apri twitter col WiFi e magicamente scopri #IliadDown — Nicolò (@NFranchi_) January 21, 2021

Per il momento i profili social di Iliad non rispondo alle richieste degli utenti che si trovano senza connessione dati e chiedono spiegazioni, non potendo neanche consultare il sito ufficiale.

++ aggiornamento, ore 11.44 di giovedì 21 gennaio 2021 ++

I problemi sulla rete Iliad sembrano essersi risolti, come confermato da molti utenti.

(foto di copertina: IPP / Matteo Rossetti)