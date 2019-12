Ilaria Cucchi ha raccolto l’invito lanciatole dalle Sardine, salendo sul loro palco la sera di sabato 30 novembre allestito per il flash mob a Ferrara. «Siamo stati stai sommersi dal loro calore e mi sono subito ritrovata sul palco trascinata dal loro entusiasmo» scrive pubblicando l’immagine della piazza gremita sul suo profilo Facebook.

Ilaria Cucchi dal palco delle Sardine a Ferrara ricorda il fratello e Aldrovandi

Ilaria Cucchi racconta di aver sentito «il cuore in gola» e di non essere riuscita a dire tutte le cose che avrebbe voluto al pubblico di Sardine che l’ha accolta con entusiasmo a Ferrara. « Quanto amore. Quanta vita» scrive la sorella di Stefano Cucchi su Facebook pubblicando l’immagine della piazza di Ferrara che, racconta, ad un certo punto «iniziato a cantare il tuo nome, fratello mio». Una piazza che ha ricordato non solo Stefano Cucchi, ma anche Federico Aldrovandi, studente ferrarese morto il 25 settembre 2005 a seguito di un controllo di polizia. Per il suo omicidio sono stati condannati a 3 anni e 6 mesi di reclusione quattro poliziotti , per “eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi”. «Tu eri con noi insieme a Federico» scrive Ilaria Cucchi rivolgendosi al fratello e ricordando che «questa è la politica che amiamo.Nulla di più, nulla di meno».

