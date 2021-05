Il Museo del Cinema di Torino abbraccia la realtà virtuale

Il Museo del Cinema come non lo abbiamo mai visto. Oggi, mercoledì 19 aprile, il famosissimo polo che si snoda lungo la Mole Antonelliana – simbolo di Torino – riapre al pubblico con tantissime novità. La più succosa rappresenta un passo verso il futuro per un luogo che, già da anni, ha sempre seguito l’evoluzione del mondo cinematografico in tutte le sue sfaccettature. E, in linea con questo principio, tra le inno

“CineVR è la prima sala cinematografica italiana permanente completamente dedicata al VR, con una programmazione giornaliera continuativa di 8 ore che propone film ideati e concepiti con questa tecnica – si legge nel comunicato stampa diffuso dal Museo Nazionale del Cinema di Torino -. Una sala che accoglierà fino a 200 visitatori al giorno e che permetterà la visione gratuita – inclusa nel prezzo di accesso al Museo – di esperienze audiovisive immersive, lineari e interattive grazie a 6 visori di ultima generazione, in particolare i modelli Pico G2 4k, e in un secondo tempo Oculus Quest 2 e HTC Vive“. Il tutto in collaborazione con Rai Cinema.

Museo del Cinema di Torino abbraccia la realtà virtuale

L’evento non sarà solamente un evento. La sala CineVR non sarà uno spot a tempo, ma è stata allestita per rimanere attiva in modo permanente. Tutte le persone che visiteranno il Museo del Cinema di Torino, potranno accedere a quello spazio dedicato alla visione di alcuni mini-film con la realtà virtuale. Si parte con “Revenge Room” di Gennaro Coppola e – per il momento – sono previste altre due “pellicole” da inserire in calendario: “Happy Birthday” di Lorenzo Giovenga e “Lockdown 2020. L’Italia invisibile” di Omar Rashid. Ovviamenente il tutto avverrà seguendo le indicazione sanitarie previste dalle normative vigenti.

(foto: da pagina Facebook del Museo Nazionale del Cinema di Torino)