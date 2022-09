Si tratta del solito specchietto per le allodole. In passato abbiamo affrontato casi simili, che utilizzavano tecniche ancora più raffinate

No, IKEA non sta regalando divani a chi scrive “fatto” su Facebook

Ancora una volta, si punta sull’ingenuità e sulla buona fede degli utenti di Facebook. Aumentando sempre di più l’età media del frequentatore del social network e, soprattutto, riuscendo a sfruttare alcune debolezze di questi stessi utenti, si stanno moltiplicando sempre di più degli annunci fasulli che possono avere diversi scopi: quello, ad esempio, di carpire dei dati personali degli utenti stessi da sfruttare poi nei modi più disparati, o ancora quello di aumentare l’engagement di una pagina per poi cambiare la sua destinazione. Succede così che, recentemente – e anche in diverse lingue -, è stata aperta una pagina Facebook denominata IKEA Fans che sta promuovendo un annuncio ingannevole.

LEGGI ANCHE > Non c’è nessun Elektra Fans che ti regalerà un frigorifero se scrivi “fatto” su Facebook

IKEA Fans e la promo ingannevole sulla pagina Facebook

Ci siamo insospettiti, guardando questo post, perché – nelle sue modalità – ricorda quelle di decine di altri contenuti simili a questi che abbiamo analizzato nelle ultime settimane. Vi ricordate i frigoriferi Beko in regalo o quelli promessi dalla pagina Elektra Fans? Si tratta di tentativi simili che utilizzano la stessa tecnica: attirare gli utenti con questi annunci e spingerli a commentare sotto ai vari post con un semplice “fatto”.

IKEA Fans, nella sua versione in lingua italiana (ma ne esistono anche altre in inglese o in tedesco), promette divani e sedie gratis a chi dovesse scrivere “fatto” nei commenti alla propria pagina Facebook. Il messaggio è questo: «Abbiamo dozzine di letti e sedie che non possono essere venduti a causa di piccoli graffi. Visto che è ancora in buone condizioni, abbiamo deciso di regalarlo a tutti coloro che hanno condiviso e digitato “fatto” prima del 4 settembre alle 19:00». Solito italiano approssimativo e solito engagement alto: in poco tempo sono arrivati oltre 400 commenti. Come si può notare, la pagina è stata realizzata nel giorno stesso della pubblicazione dell’annuncio, ovvero il 1° settembre 2022:

Nel post sono allegate alcune immagini. È facile fare una ricerca inversa su Google Photo per comprendere come i magazzini rappresentati non abbiano nulla a che vedere con IKEA: la foto principale (quella dei divani raccolti in bella vista) appartiene agli uffici di American Freight, un altro negozio di mobili con sede negli Stati Uniti.

Negli altri annunci simili a questo – per i quali la tecnica era sempre quella di scrivere “fatto” nei commenti e di aspettare poi l’occasione di contatto da parte del gestore della pagina -, solitamente arrivava una risposta dalla pagina che invitava a cliccare sul tasto “contattaci” in alto. Un tasto che conduceva a un form online in cui bisognava inserire i propri dati personali. In questo caso, almeno nella versione italiana, non sta succedendo nulla di simile, ma non è detto che non possano cambiare le cose nelle prossime ore. Dunque, bisogna stare molto attenti quando, nel proprio feed di Facebook, dovesse capitare un annuncio del genere (spesso è successo anche che questa tipologia di annunci sia stata sponsorizzata). Occhio.