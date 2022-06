Arredare la propria casa non è mai stato così facile. Ikea sta lanciando un nuovo strumento di progettazione virtuale che permette di visionare come potrebbero apparire i suoi mobili nella tua abitazione. “Come la vedi qui una libreria al posto di quel tavolo?”. La funzione Scene Scanner di Ikea Kreativ risponde a tutti questi tipi di domande, consentendo di scansionare una stanza utilizzando l’app iOS di Ikea, cancellare i mobili esistenti e posizionare i mobili virtuali al loro posto. Se il cliente non vuole scansionare la propria abitazione, ci sono oltre 50 showroom virtuali in cui posizionare il nuovo arredo. Naturalmente, il processo progettato è nato per invogliare i clienti a ordinare questi mobili davvero, dopo aver sfogliato le versioni virtuali.

Il nuovo strumento di Ikea per arredare casa

Non c’è la possibilità di girare intorno a un mobile virtuale in realtà aumentata, ma attraverso Kreativ c’è la possibilità di vedere i mobili inseriti accuratamente nel contesto della tua casa, per capire se il design generale e la combinazione di colori di un oggetto corrispondano all’ambiente circostante. La funzione è disponibile solo per iPhone per ora, ma una versione Android è prevista per quest’estate. Ikea Kreativ è ora attivo negli Stati Uniti e il lancio in altri paesi è previsto per il prossimo anno. È possibile accedervi tramite l’app iOS esistente di Ikea (necessaria per la scansione delle stanze) o tramite il suo sito Web.

Il reale che sposa il virtuale

La realtà virtuale è la tendenza del momento. Lo sa bene il calciatore Kevin Prince Boateng e l’imprenditrice-influencer bergamasca Valentina Fradegrada, che hanno deciso di sposarsi nel Metaverso. E a celebrare lo sposalizio della coppia, nel mondo parallelo e virtuale, è stato il wedding planner Enzo Miccio. Sfruttando la collaborazione con la piattaforma Over, il wedding planner ha celebrato le nozze Boateng-Fradegrada direttamente sulla “luna”, mentre sullo sfondo c’era l’immagine della terra vista, per l’appunto, a circa 400mila chilometri di distanza.