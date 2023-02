Ieri sera c’è stato un FantaSanremo down

Non si tratta di una cosa nuova: al gioco partecipano ogni anno sempre più persone e le visite al sito Web si concentrano solitamente in alcuni momenti precisi, per esempio durante la diretta delle varie puntate del Festival. I vari FantaSanremo down possono essere dovuti a questo

Durante la prima serata del Festival di Sanremo, andata in onda martedì 7 febbraio, il sito Web del FantaSanremo ha smesso di funzionare intorno alle 21:30. Probabilmente la causa del problema è stata la grande quantità di persone che ha interagito con il sito Web più o meno nello stesso momento.

Quanto traffico ci può essere sul sito Web del FantaSanremo?

Il FantaSanremo è un gioco online ispirato ai cosiddetti fantasy game o fantasy sport, come il Fantacalcio. Per partecipare al FantaSanremo bisogna creare una squadra virtuale composta da 5 artisti e nominarne uno capitano e nel corso delle serate del Festival ogni giocatore accumulerà punti in base al comportamento sul palco degli artisti che ha scelto. Il FantaSanremo è nato nel 2020 dall’idea di un gruppo di amici marchigiani che si riunivano ogni anno per guardare insieme il Festival; nel 2021, complice la pandemia, lo stesso gruppo di amici realizza un sito Web per giocare anche senza riunirsi in presenza e il FantaSanremo diventa subito molto popolare. Il 2022 invece è stato l’anno in cui è stato raggiunto il record delle 500mila squadre e in cui il gioco è diventato noto anche alla maggior parte degli artisti in gara, che hanno fatto il possibile per far guadagnare punti agli utenti che li avevano scelti e inseriti nelle proprie squadre virtuali.

Il termine per le iscrizioni per l’edizione di quest’anno era stabilito al 6 febbraio alle 23:59 ma gli organizzatori hanno concesso alcune ore aggiuntive, fino alle 15 del giorno successivo, per permettere a chiunque di partecipare. Secondo RadioItalia sarebbero più di 4 milioni le squadre totali, 1632608 quelle del Campionato Mondiale, all’interno di cui ogni utente che si registra su FantaSanremo deve necessariamente creare una squadra.

Si tratta quindi di un numero di utenti davvero elevato rispetto agli anni precedenti, quando la popolarità del gioco aveva forse sorpreso gli organizzatori. Chiaramente il traffico sul sito Web del FantaSanremo è concentrato in alcuni momenti specifici: durante le puntate in diretta del Festival oppure quando i punteggi vengono aggiornati. Non è raro quindi che a causa della grande quantità di utenti che visitano il sito Web, questo non risponda e che “vada in down”, come si dice solitamente in questi casi. È capitato infatti anche negli anni precedenti, come dimostrano i tweet di alcuni utenti, che il sito Web smettesse di funzionare in alcuni momenti durante la settimana del Festival.