Elon Musk ha ricordato agli italiani che Starlink è disponibile anche in Italia

L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) ha comunicato sabato 4 febbraio di essere a conoscenza di un attacco informatico, in particolare un attacco di tipo ransomware, in corso sia in Italia sia in altri Paesi europei. Nella giornata di domenica una delle più importanti aziende italiane di telecomunicazioni, TIM, ha riscontato alcuni problemi tecnici: la polizia postale e TIM hanno escluso che si trattasse di un attacco hacker, e quindi lasciando intendere che fosse sbagliato correlare i problemi di TIM all’attacco informatico di cui aveva parlato il giorno precedente l’ACN. Quello di TIM, secondo quanto riferito dal team di Customer Care Consumer dell’azienda, è stato «un problema di connessione internazionale che impatta il servizio a livello nazionale». Il fatto che l’attacco informatico di cui ha dato notizia l’ACN e i problemi tecnici segnalati dagli utenti di TIM si siano verificati a distanza di qualche ora ha fatto in modo che in un primo momento molti credessero che le due cose fossero collegate e forse dovute a un «attacco hacker globale»: è vero che l’attacco informatico riguarda diversi Paesi tra cui l’Italia ma alcuni esperti di cybersicurezza hanno utilizzato i social, soprattutto Twitter, per ridimensionare la portata del problema e quindi per invitare chiunque a parlarne senza toni allarmistici. I problemi di TIM, invece, sono stati risolti intorno alle 17 del pomeriggio di domenica.

Elon Musk ha colto l’occasione per “vendere” Starlink all’Italia

Starlink è una costellazione di satelliti prodotti dall’azienda aerospaziale statunitense SpaceX, fondata nel 2002 e tuttora amministrata da Elon Musk, che a partire dagli ultimi mesi del 2022 è diventato anche proprietario di Twitter. Il progetto di SpaceX prevede la costruzione di una rete di migliaia satelliti con l’obiettivo di rendere Internet accessibile da ogni parte del mondo e migliorare la velocità della connessione. A partire da febbraio del 2021 è possibile richiedere l’attivazione del servizio di connessione a Internet tramite Starlink anche in Italia e Musk lo ha ricordato ieri, proprio mentre si parlava di un grande attacco informatico in corso anche in Italia e ma soprattutto durante i problemi di connessione di TIM:

Musk ha poi risposto al tweet di un utente scrivendo di aver «appena pubblicato il link al sito Web di Starlink in italiano per coloro che in Italia desiderano averlo» e ha poi condiviso il tweet di un altro utente che ha scritto: «Starlink funziona perfettamente. TIM ha numerosi problemi e non funziona in molte zone del paese. È un buon momento per passare a Starlink, soprattutto per chi vive fuori dalle grandi città».