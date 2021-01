Iacopo Melio spiega a Salvini che l’inclusione per i disabili non è evitare le multe

Zona arancione nelle Marche e conseguente divieto di consumazione all’interno dei locali. La regola vale fino a lunedì, quando la regione – insieme ad altre – tornerà nuovamente in zona gialla. Fino a quel momento, però, le norme anti-Covid valgono per tutti. Tgcom 24 ha raccontato la vicenda accaduta qualche giorno fa: un disabile è stato multato (400 euro) perché stava consumando un caffè all’interno di un bar. L’uomo, il 58enne Giovanni Valerio Ricci, ha spiegato che aveva chiesto ospitalità al gestore perché si stava riparando dal freddo. La notizia è stata immediatamente commentata da Matteo Salvini, che aveva chiesto di applicare la legge del Buonsenso (sic) al caso specifico: «Ma perché non si applica la legge del Buonsenso??? – ha scritto su Twitter – Se verrà confermata la multa a questo signore, gliela pagheremo noi». Il tweet ha creato il presupposto per un dibattito, nel corso del quale Iacopo Melio risponde a Salvini su cosa sia l’inclusione quando si parla di disabilità.

Iacopo Melio risponde a Salvini sull’inclusione per i disabili

«Le regole sono uguali per tutti, è anche questa inclusione – ha detto -. Invece di sfruttare disabili con del becero pietismo, inizia a parlare di Vita indipendente, Dopo di noi, Cannabis terapeutica, Caregiver, Pensioni invalidità… Quando imparerai a fare politica e non sciacallaggio?».

Iacopo Melio non sta attraversando un periodo serenissimo. Dopo aver condotto la campagna elettorale per la tornata delle regionali in Toscana totalmente in casa (ve ne avevamo parlato qui, con un’intervista esclusiva) e dopo essere stato eletto consigliere in seguito all’ottimo risultato ottenuto nel collegio di Firenze, Iacopo Melio ha contratto il coronavirus. Il percorso di degenza è stato lungo e non si è ancora concluso: proprio ieri ha annunciato di essere tornato in ospedale, di avvertire ancora sintomi importanti e di aver subito una forte perdita di peso.

Nonostante le condizioni difficili, Iacopo Melio ha voluto rispondere a Salvini, riuscendo a offrire ancora una volta una importante testimonianza di politica con la P maiuscola e di forte senso civico. Perché la disabilità non ha bisogno di scorciatoie. E perché bisogna smettere di utilizzare mezzi da campagna elettorale quando si parla di questo tema.