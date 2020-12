Iacopo Melio annuncia sui social la sua positività al Covid

Iacopo Melio ha scelto Facebook per annunciare pubblicamente di essere positivo al Covid. Nel lungo post ha fatto sapere a tutti quelli che lo seguono le ragioni per le quali, per un po’ di tempo, non potrà farsi vedere e rispettare i suoi impegni. Dal suo racconto trapelano la paura per sé e per i suoi cari ma anche la speranza che le cose possano evolversi nel migliore dei modi, considerato che sia lui che i suoi genitori – positivi anche loro – sono ora sotto controllo e stanno bene.

Iacopo Melio positivo al Covid racconta l’esperienza



«Venerdì mi sono svegliato con grosse difficoltà a respirare, così abbiamo chiamato il 118 e in ospedale mi hanno controllato: lastre ok, saturazione ok, tampone molecolare negativo sia io che mia mamma», ha raccontato Melio. «Un grande grazie a chi mi ha assistito con gentilezza e professionalità, un po’ meno a quel falso negativo uscito addirittura in coppia… Perciò state sempre attenti ai risultati». Due falsi negativi hanno fatto rientrare l’allarme, salvo poi scoprire – lunedì – che il papà era positivo. Una volta rifatti i tamponi anche Melio e sua madre si sono rivelati essere positivi. «Ad oggi ho tanta stanchezza e debolezza, mal di testa e mal di gola, sinusite, sensazione di febbre, ma soprattutto un grande affanno e difficoltà respiratoria, nonostante non abbia molta tosse (e su questo incrocio e incrociate pure le dita dei piedi insieme a me)», ha detto elencando i sintomi.

«State attenti, mi sono ammalato io che non esco da un anno»

«Se mi sono ammalato io che non esco da un anno, e che vivo in una famiglia estremamente attenta e isolata dagli altri, significa che davvero può capitare a chiunque», mette in guardia Melio. Dopo il grande successo alle regionali Toscana 2020, dove è stato il debuttante più votato della tornata, il politico, giornalista e blogger si ferma per prendersi cura della propria salute e sceglie di vivere la situazione con estrema privacy: «Ho scelto di scriverlo, come dicevo, per spiegare il perché non risponderò ai numerosi messaggi, commenti, ecc… finché non starò davvero meglio (quando sarà lo saprete, tranquilli)». Sono moltissimi i messaggi d’affetto ricevuti dal l fondatore di #vorreiprendereiltreno.