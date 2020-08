Hong Kong: polizia accusata di «distorcere la realtà», arrestati due leader dell’opposizione

La polizia di Hong Kong è accusata di aver diffuso una versione degli eventi non accurata sulle proteste del 2019 e ha arrestato altri due leader pro democrazia. Si tratta, in questo caso, del famoso attacco nella stazione della metropolitana di Yuen Long, uno degli eventi più violenti della scorsa estate.

Degli uomini mascherati, quasi sicuramente parte di una gang locale, avevano attaccato e preso a botte dei manifestanti pro-democrazia e anche dei passanti all’interno di un treno, ferendo dozzine di persone e scioccando la città. All’epoca, in molti avevano accusato la polizia e il governo di non aver punito i responsabili e addirittura di averli mandati per spaventare il campo pro democratico.

In una città dove la violenza nelle strade è praticamente inesistente, l‘incidente viene comunemente ricordato come un «massacro». Il 26 agosto, a più di un anno dall’accaduto, la polizia di Hong Kong ha arrestato i due politici dell’opposizione Lam Cheuk-ting, rimasto ferito durante l’attacco, e Ted Hui Chi-fung e altri 16 con l’accusa di aver partecipato ad una «sommossa».

La versione della polizia di Hong Kong sugli attacchi di Yuen Long

I video dell’attacco dello scorso luglio, erano diventati istantaneamente virali e tantissimi nel territorio avevano criticato la polizia per una risposta lenta e non adeguata. Durante una conferenza stampa di ieri, un portavoce delle forze dell’ordine ha però detto che i video «non mostrano tutta la storia, ma solo una parte».

Secondo quanto sostenuto dal governo, infatti, non sarebbe trattato di un attacco indiscriminato ma da una lotta «alla pari» tra due gruppi rivali.

Chan e Lam, che hanno filmato l’incidente e l’hanno pubblicato in live streaming sui loro account social, sono stati arrestati perché, secondo la polizia, la loro presenza avrebbe contribuito ad aggravare la situazione.