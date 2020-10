I successi non contano. Nonostante le due vittorie in questa stagione, la Honda lascia la Formula 1. Lo hanno comunicato i vertici del settore sportivo della casa automobilistica giapponese che fornisce le proprie motorizzazioni a Red Bull e Alpha Tauri. E proprio con queste due scuderie sono arrivati i successi di Max Verstappen a Silverstone (nel Gran premio del 70° anniversario, il secondo sulla pista britannica) e il clamoroso primo posto di Daniil Kvyat a Monza. La fine dei rapporti arriverà al termine della stagione 2021.

Dopo alcuni anni di assenza, Honda era tornata nel mondo della Formula cinque anni fa. Ma cosa ha spinto la casa giapponese a dire addio al Circus? La risposta si trova tra le righe del comunicato pubblicato questa mattina in cui si annuncia che Honda lascia la Formula 1 alla fine della stagione 2021.

