Le piattaforme che danno una svolta al turismo digitale, Guida Torino | VIAGGIARE INFORMATICI

L’Italia è tutta da scoprire e le piattaforme digitali possono darci una mano per conoscere quei luoghi poco conosciuti, ma che hanno una storia affascinante che deve essere raccontata per poi essere vissuta. Per questo motivo è nato il format di Giornalettismo chiamato Viaggiare informatici che prova a raccontare ai lettori quali sono le applicazioni, i siti o gli spazi digitali che possono dare una mano nella programmazione e nella realizzazione di un itinerario turistico alla scoperta e riscoperta del nostro Paese. Nella precedente puntata abbiamo parlato dell’app Mic per i musei di Roma. Oggi facciamo un salto in quella che fu una capitale d’Italia. E per farlo parliamo della piattaforma digitale Guida Torino.

Per farlo, la travel creator Gabriella Korchmaros (@Whereyouneedtobe_ su Instagram) ha intervistato il travel blogger Salvatore Triolo (@triolotravel88) che ci ha spiegato le principali funzionalità della piattaforma digitale Guida Torino: «L’ho usata molte volte per scoprire luoghi noti e meno noti della città della Mole». Ed è questo uno degli aspetti più ricercati da chi si affida al web per avere indicazioni sul cosa fare, cosa vedere e dove andare. I luoghi che tutti conoscono sono molto instagrammabili, ma fanno parte di quel mainstream che tutti già conoscono.

Guida Torino, la piattaforma per conoscere la città della Mole

E, per la Città della Mole, la soluzione per i viaggiatori è quella di rivolgersi a Guida Torino. Il portale web è nato, come si legge sul sito, da un «gruppo di persone innamorate di Torino, dei suoi portici, i suoi profumi e le sue tradizioni storiche e artistiche». E il suo obiettivo principale (declinato anche in chiave social) è quello di «creare un portale in cui poter trovare tutte le informazioni e le curiosità per poter approfittare al meglio del capoluogo piemontese». Mostre, musei, ma anche consigli per trascorrere un weekend in città e scoprire tutti quei colori che quella che fu la capitale d’Italia è in grado di regalare. Perché sotto la Mole c’è di più.