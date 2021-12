Le piattaforme che danno una svolta al turismo digitale, l’app MIC | VIAGGIARE INFORMATICI

È vero che, negli ultimi 10 anni, viaggiare è diventata una esperienza completamente diversa rispetto a quella del primo decennio di quest’ultimo millennio? App, piattaforme e strumenti informatici agevolano di molto la nostra esperienza di travel. Per questo, Giornalettismo ha pensato di proporre un format – che abbiamo voluto chiamare Viaggiare informatici, prendendo ispirazione dal titolo di un noto programma radiofonico che dava preziose informazioni sul traffico – che possa farci scoprire le soluzioni più appropriate per prenotare, magari dal proprio smartphone, un viaggio last minute, un biglietto per il traghetto, un volo. O – perché no – farci aprire il portone di una chiesa con un QR Code. Nella prima puntata, il travel blogger Lorenzo Maddalena, intervistato da Andrea Petroni, ci ha fatto conoscere l’app MIC della Sovrintendenza Capitolina.

App MIC a Roma, ce la spiega Lorenzo Maddalena

Andrea Petroni, il primo travel blogger che ha sfruttato i social network per offrire suggerimenti di viaggio, è l’animatore del progetto VoloGratis. È stato lui il nostro frontman che ha chiesto a Lorenzo Maddalena qualche indicazione in più sull’app MIC: «Ad oggi sicuramente è un’app molto utile, perché ti organizzi con gli orari, stabilisci il tuo itinerario e, quindi, risparmi tempo. Magari, le ore di fila risparmiate possono essere utili al turista per esplorare un angolo di Roma fuori dai percorsi turistici tradizionali. Io personalmente consiglio la passeggiata del Gelsomino. Da dove si può ammirare la Cupola di San Pietro in una posizione insolita».

L’app MIC della Soprintendenza Capitolina è un servizio ormai storico della città di Roma. Un totale di 20 musei e siti archeologici che possono essere esplorati, in primo luogo, attraverso le singole esperienze online e poi dal vivo grazie alle funzioni messe a disposizione dall’app. Prenotazioni, organizzazioni delle visite ai musei, pagamenti da remoto: sono tutte azioni rese possibili dalla tecnologia che sta dietro a un’interfaccia intuitiva e comoda da usare. L’app MIC tiene traccia anche delle mostre e degli allestimenti che, periodicamente, arricchiscono l’esperienza museale di una città sempre molto attrattiva per il turismo internazionale come Roma. Un salto nel futuro, nella città eterna. Che sta lì da secoli, ma che sorprende sempre con la sua capacità di essere sempre diversa da se stessa.