Una barca in mezzo al mare con al centro un sorridente Francesco Guccini. Intorno a lui, i 13 colleghi che hanno preso parte all’album “Note di viaggio. Venite avanti”, il disco che uscirà il 15 novembre in cui il “maestrone” reinterpreta i suoi grandi successi. L’immagine è una opera dell’artista TvBoy, che ha rappresentato la poetica del disco non solo nella copertina, ma anche su un muro tra via Libia e via Sabbatucci.

La copertina del nuovo album di Guccini è un murales di TvBoy

Una copertina e un murales allo stesso tempo. L’opera è apparsa nella notte a pochi metri da via Paolo Fabbri 43, per la precisione tra via Libia e via Sabbatucci. Francesco Guccini è circondato dai tredici big della musica italiana che hanno preso parte al suo nuovo album “Note di viaggio, venite avanti”, ovvero Ligabue, Manuel Agnelli, Malika Ayane, Samuele Bersani, Brunori Sas, Luca Carboni, Carmen Consoli, Elisa, Francesco Gabbani, Giuliano Sangiorgi, Margherita Vicario e Nina Zilli.

«Molte canzoni di Guccini rappresentano la mia poetica, che racconta temi sociali caldi, mi piaceva l’idea di lanciare un messaggio attuale di cui anche lui ha in qualche modo parlato, spero sia un’opera che segni un momento e rimanga nella memoria» ha spiegato Tvboy in un video condiviso dalla casa discografica Bmg parlando del murales realizzato in accordo con il Comune. TvBoy, che ha dichiarato di amare moltissimo il testo de “L’avvelenata” per «i temi e il modo in cui parla della società», però ha voluto realizzare anche un secondo tributo al cantautore modenese, meno istituzionale forse, ma sempre di impatto: in via San Vitale infatti è apparso il ritratto di Francesco Guccini, stavolta da solo con un cartello in mano con su scritto: «Venite avanti».

(Credits immagine di copertina: Facebook Tvboy)