Una banda è riuscita negli anni a mettere in piedi una maxi frode all’Iva: oltre cento milioni di euro sottratti. A scoprire l’organizzazione criminale l’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Pavia, che ha messo in esecuzione le ordinanze di custodia cautelare nei confronti di tredici persone e attuato perquisizioni in diverse regioni in tutta Italia.

Maxi frode scoperta dalla Guardia di Finanza: nella banda boss della camorra e della criminalità romana

L’indagine che ha portato alla scoperta della maxi frode avrebbe constatato il coinvolgimento della camorra e della criminalità romana all’interno dell’organizzazione che è riuscita a sottrarre all’Iva, tramite frodi più piccole e truffe a carosello, una somma che supera i cento milioni di euro. Il tutto in poco più di due anni.

Il denaro veniva riciclato sia sul territorio nazionale che all’estero. Nella totalità dell’inchiesta sono state effettuate 22 perquisizioni da parte della Guardia di Finanza in tutta Italia, sfruttando anche le unità cinofile ed aeree, ma sono 13 le persone nei confronti delle quali è stata eseguita una misura di ordinanza cautelare.

(Credits immagine di copertina: Facebook Guardia di Finanza – insieme per la legalità)