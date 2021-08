Il green pass potrebbe non durare più 9 mesi

La validità del green pass è stata parecchio discussa negli ultimi mesi, da prima ancora che la certificazione verde fosse disponibile nei nostri smartphone e scaricabile con tutte le modalità previste dal sito del Governo.

Il Cts dà parere positivo sulla proroga

Come segnala Adnkronos, il Comitato tecnico scientifico ha espresso il suo consenso all’estensione della validità del green pass dei vaccinati ad un anno anziché a nove mesi, stesso discorso per chi ha ricevuto una dose di vaccino dopo essere guarito dal Covid-19.

Relativamente a quella che presto potrebbe essere una decisione definitiva, il popolo del web ha espresso i propri pensieri e c’è che dice: «Forse si sono accorti che i primi vaccinati di gennaio e febbraio con il green pass da 9 mesi, a ottobre sarebbero stati inspiegabilmente scoperti. Quindi, 3 mesi in più a tutti, un bonus». Al di là di queste legittime riflessioni, naturalmente non si fanno attendere i commenti dei più agguerriti no-green pass, che parlano di «farsa» o di «immunizzati per legge» in riferimento a chi si è sottoposto al vaccino.

Validità green pass: prolungamento non ancora definitivo

Specifichiamo comunque che quello del Comitato tecnico scientifico non è un parere definitivo, ma è un’espressione che dovrà essere recepita dal Governo e discussa politicamente. Il prolungamento della certificazione verde non è già valido, ma l’esecutivo voleva prima una conferma dal Cts per poi decidere cosa fare, soprattutto con gli operatori sanitari, tra i primi ad aver ricevuto la somministrazione del vaccino contro il Covid-19 ormai più di 8 mesi fa e i cui certificati erano ormai in via di scadenza.

Wired ipotizza che «la proroga potrebbe entrare in vigore tramite un emendamento al decreto del 6 agosto scorso, in occasione della sua conversione in legge prevista per settembre, che ha esteso l’obbligo di green pass ai mezzi di trasporto a lunga e media percorrenza e al personale di scuole e università».