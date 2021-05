Il green pass verrà rilasciato a quindici giorni dalla prima dose di vaccino

Il green pass potrà essere rilasciato a quindici giorni dalla prima dose di vaccino anti Covid. Il certificato che permetterà di fare la maggior parte delle attività questa estate – dagli spostamenti all’estero e tra regioni a, ipoteticamente parlando, la partecipazione a eventi culturali e di intrattenimento – potrà essere rilasciato a ogni cittadino trascorsi quindici giorni dalla prima dose di vaccino, come sancisce il decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella giornata di ieri e che entra in vigore oggi.

Non occorre fare la seconda dose per avere il green pass

Se prima l’idea era quella di concedere il green pass solo a chi avesse fatto la seconda dose di vaccino, allungando i tempi non di poco per chiunque non sia vaccinato con il monodose Johnson&Johnson, alla fine il decreto legge che stabilisce le regole di rilascio del green pass sancisce diversamente. Si legge nel dl: «La certificazione verde Covid-19 di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legge n. 52 del 2021 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale».

La certificazione verde dura nove mesi

La durata della validità del certificato, come si legge sempre nel decreto legge, è di «nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale». Quello che è certo, almeno finora, è che con il green pass ci si potrà muovere tra e regioni in fascia arancione e rossa, visitare gli anziani nelle Rsa e – a partire dal 15 giugno in poi – partecipare a feste e banchetti per i matrimoni. L’intenzione, che ancora deve trovare riscontro in una decisione concreta, sarebbe quella di arrivare ad utilizzare il certificato per partecipare a qualsiasi tipo di evento, dai concerti alle discoteche, fermo restando la regola di massimo mille spettatori all’aperto e massimo 500 persone al chiuso.