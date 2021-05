Nel Regno Unito si torna a viaggiare all’estero grazie all’app del Servizio Sanitario Nazionale

Il sistema sanitario nazionale del Regno Unito ha annunciato che un’app è pronta per essere utilizzata come veicolo per il passaporto vaccinale a partire da lunedì prossimo. Intanto 18 paesi dell’Unione Europea hanno iniziato ieri a provare l’impianto sul quale si reggerà il green pass. Mentre noi siamo alle prese con il periodo di prova e con tutte le verifiche del caso – considerato che i dati veri sui quali basarsi non saranno resi disponibili prima del 1° giugno – l’app del sistema sanitario inglese è già pronta per supportare il passaporto vaccinale Regno Unito a partire dall’inizio della prossima settimana per tutti coloro che avranno già ricevuto entrambe le dosi.

Passaporto vaccinale Regno Unito: si ricomincia a viaggiare all’estero da lunedì

Oltre alla versione digitale del passaporto vaccinale nel paese sarà disponibile anche quella cartacea una volta effettuata la richiesta al 119. Da lunedì 17 maggio il Regno Unito inizierà ad allentare il divieto di viaggio all’estero, qualche giorno dopo aver registrato zero morti Covid – traguardo raggiunto nella giornata di ieri -. Il governo, intanto, ha già dato istruzioni su come utilizzarla: il consiglio è quello di scaricare l’appe e di registrarsi almeno due settimane prima del viaggio programmato. Occorre anche tenere presente che la versione cartacea del pass vaccinale può essere richiesta a partire da cinque giorni dopo la seconda dose di vaccino e che può impiegare fino a cinque giorni per arrivare.

Lista dei paesi visitabili senza restrizioni in aggiornamento

Il governo ha specificato che «attualmente non ci sono molti paesi che accettano la prova della vaccinazione», il che vuol dire che i cittadini del Regno Unito dovranno seguire le regole del paese in cui si recheranno. Per ora il governo ha annunciato una lista di dodici paesi in cui i cittadini possono viaggiare senza dover fare un periodo di quarantena al ritorno. Questa lista verrà aggiornata ogni tre settimane e i paesi possono essere aggiunti o tolti dall’elenco con breve preavviso – il che, sicuramente, non va a favore di una serena organizzazione del viaggio -. Al ritorno viene chiesto di fare un test Covid prima di partire e dopo l’arrivo.