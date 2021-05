Inizia l’era del green pass UE, dal 1° giugno i dati reali

La prima freccia l’aveva scoccata la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen che, l’8 maggio, aveva scritto su Twitter che l’Unione Europea era pronta a lanciare il Digital Green Certificate già a partire dal mese di giugno. Un’indicazione che, tuttavia, restava piuttosto vaga, anche perché sono ancora tanti i punti interrogativi sull’acquisizione dei dati sanitari sensibili che permetterebbero il funzionamento del green pass per spostarsi tra i Paesi dell’UE in condizioni di sicurezza. Oggi, invece, fonti della Commissione Europea fanno sapere che la misura è già pronta per essere testata a partire dalla giornata del 10 maggio, momento in cui si metterà a punto una sorta di test tra 18 Paesi membri più l’Islanda.

Digital Green Certificate in fase di test, dal 1° giugno dati reali

Stando a quanto dichiarato, infatti, dalla giornata di oggi, 18 Paesi dell’Unione Europea e l’Islanda stanno provando l’infrastruttura su cui si poggerà il green pass. Gli stati, tra le altre cose, valuteranno in modo particolare l’interoperabilità delle strutture che produrranno i pass, il caricamento e il download dei dati. Dati che, in questa fase, non sono concreti e reali: si tratterà di semplici simulazioni per evitare falle nel sistema generale. I dati veri e propri, sempre in base alle fonti dell’Unione Europea, saranno condivisibili a partire dal 1° giugno. In linea, appunto, con la dichiarazione della von der Leyen.

«Sono lieta di annunciare che i lavori sono sulla buona strada per l’operatività del sistema del Green Certificate a giugno. Vogliamo che gli europei si godano un’estate sicura e rilassante. Ma non dovremmo minare gli sforzi di vaccinazione in corso: apriamoci in modo cauto e coordinato». La presidente della Commissione Europea aveva parlato genericamente del mese di giugno. Ora, si ha una data – non si capisce in realtà quanto ufficiale – per la condivisione dei dati concreti.

foto IPP/imagostock – Bruxelles