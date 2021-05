Da metà maggio operativo il Green Pass per i viaggi in Italia

«Il mondo vuole viaggiare in Italia e l’Italia è pronta a ridare il benvenuto al mondo. Non ho dubbi che il turismo nel nostro Paese riemergerà più forte di prima», ha affermato Mario Draghi parlando del tur»ismo nel nostro paese e fornendo gli ultimi aggiornamenti in merito al Green Pass nazionale in Italia. Durante la conferenza stampa di chiusura del G20 Draghi ha anche reso noto che, in attesa delle riaperture, il governo è pronto a fornire gli aiuti necessari ai lavoratori del settore. Attendendo il Green Pass europeo l’Italia procederà con un pass verde nazionale.

Arriva il Green Pass nazionale

«A partire dalla seconda metà di giugno sarà pronto il Green pass europeo», ha fatto sapere Mario Draghi, facendo presente che, rimanendo in attesa, «il governo italiano ha introdotto un pass verde nazionale, che entrerà in vigore a partire dalla seconda metà di maggio». Si punta verso lo sviluppo di un settore del turismo che deve diventare «più sostenibile e inclusivo, per proteggere anche l’ambiente e fare in modo che ci sia un’inclusione delle comunità locali». L’appello ai ministri del Turismo del G20 e agli stranieri – ma anche agli italiani – è stato quello di prenotare le vacanze in Italia perché «non vediamo l’ora di accogliervi di nuovo».

«Regole semplici per i turisti»

Su questo vogliono puntare Draghi e il suo governo. «Dobbiamo fornire delle regole chiare e semplici per fare in modo che i turisti possano tornare in Italia e viaggiare in sicurezza», ha detto il premier, e il pass nazionale rientra nell’ottica della spinta al turismo. Come già noto, lo strumento si può ottenere o provando di essere vaccinati, o provando di essere guariti dal Covid o provando un tampone negativo. Il governo sta ancora ragionando rispetto alla possibilità di rendere questo Green Pass un modo non solo per spostarsi in sicurezza tra regioni e – successivamente – all’estero ma anche per accedere a concerti, manifestazioni sportive e grandi eventi.