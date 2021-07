Green Pass, chi ha avuto il Covid non riesce ancora a scaricarlo

In Italia alcune persone guarite dal Covid non hanno ancora ricevuto il Green Pass, nonostante il caso rientri tra quelli previsti per poter richiedere la certificazione

Nonostante la categoria dei guariti dal Covid rientri tra quelle previste per richiedere il green pass, alcuni italiani riscontrano ancora difficoltà nel tentativo di scaricare la propria certificazione, perché sprovvisti del proprio codice identificativo.

Chi può scaricare il Green Pass

Sin dai primi momenti in cui si è iniziato a parlare di green pass e sin da quando il sito ha iniziato a conferire agli italiani la possibilità di scaricarlo, sono state specificate le tre categorie abilitate al download del documento. Si tratta delle persone che sono state vaccinate contro il Covid-19, coloro che hanno ottenuto un risultato negativo al testo molecolare/antigenico o coloro che sono guariti dal virus.

Quest’ultima categoria sembra però al momento la più penalizzata. Varie persone segnalano che nonostante siano guariti da tempo dal Covid, ad oggi non hanno ancora ricevuto nulla, seppur siano state molteplici le chiamate e le email a chi di competenza.

Il problema del Green Pass per i guariti dal Covid

Gli utenti segnalano come dal 28 giugno i canali ufficiali per i chiarimenti e per le problematiche siano stati disattivati e per questo la categoria di chi è guarito dal Covid si trova ad oggi in balia di un’attesa a cui non sa dare una scadenza.

In una sezione dedicata alle Faq, Repubblica.it risponde ai dubbi annunciando come, da qualche giorno, il Ministero della salute stia scaricando sulla propria piattaforma le certificazioni di avvenuta guarigione trasmesse dalle rispettive Asl e quindi – a breve – dovrebbero arrivare i codici per scaricare la certificazione verde. Se così non dovesse essere si tratta di un problema probabilmente legato all’assenza dei propri recapiti telefonici o della mail nel registro dell’Asl.

Green Pass anche senza codice

Se hai completato la vaccinazione o sei guarito dal Covid ma non hai ancora ricevuto il codice Authcode, puoi comunque provare a scaricare il tuo green pass. Infatti, si può accedere alla propria area personale del sito www.dgc.gov.it anche non avendo il codice e inserendo il proprio Spid, la propria carta d’identità oppure accedendo dal proprio Fascicolo sanitario elettronico.

In ogni caso, ricordiamo a chi non dispone di strumenti digitali, o semplicemente a chi non vuole scaricarla in autonomia, che si può rivolgere al proprio medico di medicina generale per il recupero della propria Certificazione verde Covid-19.

Ricordiamo inoltre quanto riportato sul sito del Governo, ovvero che ancora in questa fase iniziale e per un periodo transitorio, «le documentazioni attestanti l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dall’infezione o l’esito negativo di un test molecolare/antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti avranno la stessa validità della Certificazione verde COVID-19».