Tragedia a Gorizia: muore un bambino dopo esser caduto in un pozzo

Un terribile volo di trenta metri, l’intervento dei Vigili del Fuoco e il nefasto epilogo di una tragedia che, come spesso capita in queste occasioni, si sarebbe potuta evitare. Questa mattina a Gorizia un bambino è morto dopo esser caduto in un pozzo nel parco Coronini Cromberg. Il 12enne si trovava lì per una gita insieme ai suoi compagni del centro estivo che stava frequentando da alcuni giorni. Poi quella caduta nel vuoto e il ritrovamento dei Vigili del Fuoco che, dopo due ore di tentativi di recuperarlo, hanno accertato il decesso del piccolo.

Secondo le prime ricostruzioni, la tragedia è avvenuta a metà mattinata. Il 12enne, insieme agli altri bambini, si trovava nei giardini del Parco Coronini Cromberg. Insieme agli altre sette compagni, si trovava lì per una delle tante gite organizzate da una centro estivo gestito dai salesiani del posto che, solitamente, portavano i piccoli in quel parco per attività ludiche e motorie. Ancora non sono chiare le dinamiche, ma a un certo punto quel 12enne è caduto in quel pozzo profondo una trentina di metri.

Gorizia, bambino cade in un pozzo e muore

Pochi istanti dopo la caduta, sono state allertate le forze dell’ordine. I Vigili del Fuoco hanno provato immediatamente a sollecitare il piccolo, non ricevendo mai risposta. Il 12enne avrebbe immediatamente perso conoscenza dopo l’impatto con il suolo e le paratie del pozzo. Dopo oltre due ore il suo corpo, privo di vita, è stato recuperato.L’area è stata sottoposta a sequestro per tutti i riscontri del caso.

La copertura e le indagini

Secondo i primi riscontri, il pozzo inserito nel mezzo del Parco di Gorizia aveva una copertura fissa, verificata anche in recenti controlli. Quei giardini sono di proprietà della fondazione gestita proprio dal primo cittadino della città del Friuli Venezia Giulia. Il sindaco si è detto devastato da questa notizia e che ora saranno effettuati tutti i rilievi del caso.

