Google userà Wikipedia per spiegarvi su che fonte state leggendo un articolo

State leggendo un articolo e non conoscete la fonte dal quale proviene? Google proverà a darvi una mano in collaborazione con Wikipedia: selezionerà le voci che arrivano dalla grande enciclopedia condivisa e open source per aprire una sorta di finestra di preview che darà immediatamente conto – a partire dalla wiki-definizione – del sito che state per consultare. Al momento, la versione beta di questa funzione è stata sperimentata negli Stati Uniti, sia da desktop, sia da mobile, sia da app. Insomma Google usa Wikipedia, o almeno sta iniziando a farlo seriamente.

Google usa Wikipedia per aiutare l’utente a verificare la fonte

Si tratta – anche se al momento Mountain View sta ancora cercando di raccogliere i feedback degli utenti sulla funzione – di un modo di consultare i siti web di notizie che si inserisce nel filone della lotta dei grandi big del web alle fake news. Se un sito ha una definizione su Wikipedia aumenta di molto la possibilità che quest’ultimo possa essere considerato attendibile da parte dell’utente che, alla fine di una ricerca, si imbatte in un articolo del sito stesso.

È un modo per orientare il traffico organico che arriva direttamente dal motore di ricerca. Se un utente vuole leggere una notizia sul nuovo presidente degli Stati Uniti e digiterà la sequenza “Joe Biden” nella barra di ricerca, Google restituirà una serie di risultati provenienti da diversi siti di news che, a questo punto, saranno corredati da una breve definizione desunta da Wikipedia che si potrà aprire dai tre punti in alto a destra. In più verranno fornite indicazioni sull’eventualità che il contenuto sia in qualche modo sponsorizzato o se il sito utilizza una connessione HTTPS protetta.

FOTO della versione beta di Google che si appoggia a Wikipedia per la descrizione dei siti di informazione