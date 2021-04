Google Drive è in down un po' ovunque e sui social tutti cercano di capire che cosa stia succedendo

Il down di Google Drive che sta dando problemi ai lavoratori in tutto il mondo

Sono moltissimi gli utenti che si stanno riversando su Twitter per capire cosa sta succedendo a Google Drive, in particolare ai Google Docs. Un lunedì che non potrebbe cominciare meglio per tutti i lavoratori – in smart working e non, ma anche per gli studenti che stanno facendo la Dad – abituati ad utilizzare i fogli Google per svolgere le loro quotidiane mansioni. Il problema, come segnalano in molti, è l’impossibilità di creare nuovi documento e i disservizi sembrano colpire in tutto il mondo e si parla già di un vero e proprio Google Drive down. Intanto anche in Italia, provando ad utilizzare i servizi di Google, sta emergendo lo stesso problema.

Alla ricerca di una risposta al Google Drive down su Twitter

In particolare andando ad aprire un documento su Google Drive compare il messaggio: “Si è verificato un errore in Documenti Google. Prova a ricaricare la pagina o visitala di nuovo tra alcuni minuti. Per ulteriori informazioni sugli editor di Documenti Google, visita il nostro Centro assistenza. Ci scusiamo per il disagio.

– Il team di Google Documenti”. La stessa identica cosa accade ad alcuni provando a creare, sempre su Google Drive, un Foglio o un Presentazione.

Segnalazioni in particolare per Ricerca, Documenti e Drive

Attualmente i problemi non riguardano soltanto Google Drive ma anche Google, come si può vedere su Downdetector. La maggior parte delle persone lamenta l’impossibilità di caricare e sintonizzare i file e, in generale, un malfunzionamento del sito. Se all’inizio i problemi sono stati segnalati maggiorente negli Stati Uniti e nel Regno Unito, adesso abbiamo potuto constatare che riguardano anche gli utenti italiani.

