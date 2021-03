L'Instagram down di oggi, 30 marzo, è cominciato poco dopo le 16 e gli utenti hanno già mandando in trend l'hashtag relativo

Ad appena undici giorni dall’ultimo Instagram down (che poi è stato anche Facebook down e WhatsApp Down) il social delle foto casca di nuovo. Come segnalato da molti utenti online e dal sito DownDetector.it, che si occupa di monitorare proprio la funzionalità delle piattaforme nel mondo, segnala che i problemi sono iniziati alle 16.04 di oggi. Da circa un’ora, quindi, nelle città più grandi d’Italia – Milano, Roma e Napoli in testa – arrivano moltissime segnalazioni da parte di utenti che hanno problemi con l’aggiornamento del social di Zuckerberg.

Instagram down in tutto il mondo

Le segnalazioni degli utenti indicano che Instagram sta avendo problemi da 4:04 PM CEST. https://t.co/eqRvxgjhym Retweet se anche tu riscontri problemi #problemiInstagram — Downdetector Italia (@downdetectorIT) March 30, 2021

Non solo in Italia si stanno registrando problemi con l’Instagram down ma un po’ ovunque nel mondo, con sempre più media stranieri che stanno dando la notizia. In Italia, come sempre, quando Instagram è in down si vanno a cercare conferme su Twitter (dove l’hashtag #instagramdown ha già rapidamente risalito la classifica dei trend). Come da copione il social dell’uccellino si sta riempiendo di tweet di persone che sono andate ad accertarsi che anche gli altri stiano riscontrando lo stesso problema. Per ora nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata da parte dell’azienda.

Difficoltà per accesso e avvio dell’app

Le maggiori difficoltà segnalate in rete sono relative al log-in e all’avvio dell’applicazione. In molti casi non risulta possibile l’aggiornamento.

Ah okay benissimo è andato in down #instagramdown praticamente Twitter è sempre l’annunciatore come Homer pic.twitter.com/6HSO37MZAP — Rhys ♉ (@rickcrisafulli) March 30, 2021