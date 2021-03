Cos’è il Cat Calling di cui si parla dopo lo sfogo di Aurora Ramazzotti

«Il mio look in questo momento è quello di un Teletubbies sportivo, ma vi devo dire una cosa seria: ragazzi, ci rendiamo conto che nel 2021 succede ancora – di frequente tra l’altro – il fenomeno del Cat Calling? E se non sapete cos’è il fenomeno del Cat Calling vi lascio la definizione qui. Comunque, sono l’unica che ne è vittima costantemente nonostante io sia anche una che di solito si veste un po’ da maschiaccio ma appena mi metto una gonna o come in questo caso mi tolgo la giacca sportiva mentre sto correndo perché fa un cacchio di caldo, io debba sentire i fischi, i commenti sessisti, le schifezze. A me fa schifo. E se sei una persona che lo fa – e stai vedendo questa storia perché ti arriva in qualche modo – sappi che fai schifo». Parola di Aurora Ramazzotti.

Ma che cos’è il Cat Calling? È la stessa figlia di Eros e Michelle Hunziker a spiegarlo – come dice nella storia pubblicata su Instagram – postando la definizione: “Il cat calling è un fenomeno che ha come oggetto complimenti di cattivo gusto rivolti per strada a donne giovani. Il fenomeno è in crescita e condiziona molte ragazze che non si sentono più libere di camminare per strada e indossare ciò che vogliono”.

Non è la prima volta che Aurora Ramazzotti affronta temi che riguardano molestie sessuali. Lei è da sempre sostenitrice della parità di genere e della lotta contro il body shaming e contro la violenza. Questa volta il suo focus si è concentrato sul Cat Calling, un fenomeno che sarebbe più giusto e più corretto chiamare con il suo vero nome, italiano: molestie di strada. Ma d’altronde, se anche un termine non italiano come “avance” è entrato nel vocabolario della lingua italiana, se termini come “smart working”, “baby sitting” sono ormai di uso comune (e anche il premier Draghi, con una battuta, lo ha sottolineato), abituiamoci purtroppo a queste internazionalizzazioni che lasciano il tempo che trovano.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]