Gmail continua a dare problemi a due giorni dal Google down

Il Gmail down continua, almeno per alcuni. Si susseguono le lamentele di chi non riesce a ricevere o a inviare messaggi tramite il servizio di posta Google. Le cause continuano ad essere sconosciute, come spiegano da Google, e sui social continuano in massa le segnalazioni. Il nuovo stop di Gmail si è verificato a neanche 36 ore dal blackout totale che aveva coinvolto non solo la posta ma anche quasi tutti gli altri servizi Google, da Youtube a Meet – causando, in questo caso, problemi anche per decine di migliaia di studenti che si sono trovati impossibilitati a proseguire con la Dad.

Gmail continua a dar problemi, cause ancora sconosciute

«Siamo a conoscenza di un problema con Gmail che interessa un numero significativo di utenti», ha fatto sapere Google, ma le cause non sono ancora state individuate. Continuano ad esserci gravi problemi con Gmail e centinaia di persone continuano a segnalare di non ricevere e-mail o di non riuscire a inviarle, vedendole tornare indietro una volta spedite agli indirizzi @gmail.com. Secondo il colosso non ci sarebbero altri disservizi in merito all’accesso: «Gli utenti interessati sono in grado di accedere a Gmail, ma si verificano messaggi di errore, episodi di latenza elevata e/o altri comportamenti imprevisti».

Ancora non si esclude il legame con gli attacchi hacker

Rispetto al Google down dello scorso lunedì, un malfunzionamento senza precedenti fino ad ora, non è stata esclusa la possibilità di un legame con gli attacchi hacker nelle ore precedenti alle agenzie federali Usa.