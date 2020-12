Ieri Siri etichettava Lorenzo Insigne con l’insulto «terrone»

Se Google piange, iOS non ride. Lunedì è stata una giornata orribile per il colosso del big tech americano, con quella mezz’ora abbondante di down per la maggior parte dei suoi servizi: da Youtube a gMail, passando per Drive fino ad arrivare a Meet (utilizzato anche da alcune scuole per la didattica a distanza). Ma i problemi non si sono fermati a Google. Anche Siri, l’assistente virtuale di casa Apple, sembra aver avuto alcuni problemi nelle sue ricerche. Basti pensare alle risposte date a chi chiedeva informazioni sul capitano del Napoli. Ed ecco che Siri Insigne terrone è stata la risposta che ha provocato tantissima – giustificata – indignazione.

Oggi la situazione sembra essere tornata alla normalità e chiedendo aiuto all’assistente vocale della Mela la prima risposta è la canonica pagina Wikipedia che riassume la carriera di Lorenzo Insigne. Ma nella giornata di lunedì 14 dicembre, le cose sono andate diversamente. E non di poco. Ecco qual è stata la replica a chi poneva la domanda: «Siri, chi è Lorenzo Insigne?».

Siri Insigne Terrone, ora è stato corretto

Difficile capire come possa essere avvenuto tutto ciò. Impossibile – per via della diversa profondità della questione – pensare che questo sia legato in qualche modo alle problematiche evidenziate ieri da Google. Sta di fatto che, come denunciato dallo scrittore Maurizio De Giovanni su Il Corriere della Sera, si tratta di un qualcosa di assurdo in un’epoca in cui le varie piattaforme dovrebbe essere controllate. E, invece, qualcosa è andato storto. Non si sa se è dipeso da Apple e dalla sua Siri, oppure da Wikipedia. Perché quello mostrato è il contenuto che sembra essere pubblicato proprio sull’arcinota enciclopedia libera e collaborativa, in cui chiunque può inserire informazioni. E, magari, in questo caso non sono state verificate. Almeno fino all’arrivo delle polemiche per quella risposta dell’assistente vocale.