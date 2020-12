Stamattina è il turno di un down di Poste Italiane

Il peso del distanziamento sociale (o comunque di qualsiasi attività che ultimamente stiamo facendo da casa, piuttosto che recarci fisicamente nel luogo dell’azione) si sta facendo sentire in maniera sempre più insistente. Oggi, dopo il clamoroso caso del down di Google nelle ore centrali del giorno del 14 dicembre, è la volta di un Poste Italiane down: da questa mattina, i servizi online (sito e app) sono fuori uso, come si può evincere anche dal monitor di Down Detector.

LEGGI ANCHE > L’accusa agli hacker russi nel giorno del Google down

Poste Italiane down, cosa sta succedendo

Il down dei servizi online di Poste Italiane si sta facendo sentire da questa mattina, concentrandosi soprattutto nelle grandi aree urbane italiane. Come si evince dalla mappa, il malfunzionamento è diffuso in tutta la penisola, ma si concentra soprattutto intorno alle aree metropolitane.

Il problema è iniziato circa dalle 7 di questa mattina, ma sta raggiungendo i suoi picchi proprio nelle ore centrali (tra le 9 e le 10) del giorno 15 dicembre.

Poste Italiane down, la risposta dell’account ufficiale alle segnalazioni

Si registrano sia problemi di accesso, sia problemi di navigazione sul sito di Poste Italiane. Il sovraccarico delle reti, in questo periodo storico così complesso, ha influito senza dubbio sulla portata del problema che, attualmente, dovrebbe essere in fase di risoluzione.

Al momento, l’account Twitter ufficiale di Poste Italiane sta cercando di rispondere alle tante richieste degli utenti che riscontrano problemi nell’accesso ai servizi online. Non si tratta di risposte specifiche, ma di un messaggio generico, ripetuto a tutte le segnalazioni: « Ciao – scrive l’account Twitter di Poste Italiane -, l’anomalia da te segnalata è in corso di analisi. Ti invitiamo a ripetere l’operazione in un secondo momento».