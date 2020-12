L’accusa agli hacker russi nel giorno del Google down

Premessa doverosa: non c’è nessun tipo di legame accertato tra i due eventi, almeno finora, ma in molti trovano strano il tempismo. Vista la rapidità con cui è stato risolto il Google down – con la maggior parte dei servizi legati alla piattaforma che per diverso tempo non funzionavano, compreso Google Meet utilizzato da molti studenti delle superiori per la Dad – è plausibile pensare si sia trattato di un bug. Dagli Stati Uniti arriva la notizia – riportata dal New York Times – della possibilità di un legame tra la Russia e le violazioni sperimentate dalle agenzie del paese.

L’attacco hacker Russia alle agenzie federali Usa

Il NYT ha definito l’attacco hacker “uno dei più sofisticati e forse più grossi attacchi negli ultimi cinque anni”. La questione ha riguardato, tra gli altri, anche i Dipartimenti del Tesoro e del Commercio e, attualmente, si sta indagando sulla questione per capire quali altri rami del governo possano essere stati violati. I tentativi andavano avanti da un po’ e nella giornata di domenica quelli che – stando a fonti federali – farebbero parte dell’intelligence russa sono riusciti a penetrare nei sistemi. L’ambasciata russa a Washington ha negato qualsiasi tentativo da parte del paese di Putin di condurre un’offensiva in tal senso.

Quale potrebbe essere il legame tra i due eventi

Come scrive il NYT, questa operazione è stata estremamente complessa ed è andata ben oltre il furto di dati come user name e password. Secondo gli investigatori i russi sarebbero riusciti ad aggirare i sistemi che assicurano ai providers – Google compreso – rispetto all’identità di chi fa accesso. I due eventi – almeno finché il governo americano o Google non prenderanno parola in merito alle questioni – sono slegati tra loro ma si potrebbe ipotizzare, visto il breve lasso di tempo che intercorre, che Google abbia operato un down per dare una mano alle agenzie federali Usa nella risoluzione del problema.

Le prime notizie da Google

Un portavoce di Google ha parlato con Tech Crunch provando a spiegare la situazione: