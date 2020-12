Come la paralisi di Google sta bloccando il mondo

Ancora non se ne conoscono i motivi, ma molti servizi (tra cui mail, Meets e Youtube) non funzionano

Non è solo intrattenimento e ricerca, ma anche lavoro. Per questo motivo la notizia che Google non funziona sta condizionando la giornata di moltissime persone. Da Gmail a Youtube, arrivando fino a Google Meets: nessuno di questi servizi online offerti dal colosso dei BigTech è attivo, con annesse problematiche per chi utilizza queste piattaforme quotidianamente, soprattutto per lavoro. I primi problemi sono stati segnalati poco prima delle 12.

Aprendo il canale di Youtube, per esempio, compare questo messaggio.

Qualcosa è andato storto, per questo Google non funziona. E non solo Youtube. Perché anche le altre piattaforme della galassia Google stanno dando problemi di cui, per il momento, non si conosce la causa.

Google non funziona e blocca tantissime attività

Altri problemi, non sottovalutabili, sono quelli sulla didattica a distanza. Molti istituti, infatti, si appoggiano a Google Meets per far interagire docenti e studenti che non possono ancora tornare in aula per le lezioni frontali a causa dell’emergenza sanitaria. E questi problemi sta coinvolgendo anche loro, rendendo impossibile il prosieguo della didattica casalinga.

Prima o poi sarebbe successo che google saltasse.

Prima o poi sarebbe successo che google saltasse.

Questa è la situazione del GoogleDown vista da Downdetector in base alle segnalazioni degli utenti.

Da Gmail, a Drive. Ma anche Meets

Se Google non funziona i riverberi si ritrovano anche nel servizio di posta elettronica di Gmail con l’impossibilità di entrare nella rubrica personale. E se gli effetti su Google Meets sono visibili solo a chi lo stava utilizzando, l’altro problema riguarda anche Google Drive: anche in questo caso, il servizio di condivisione e archiviazioni di file online non risulta essere funzionante. E così tantissimi lavori sono fermi al palo.

