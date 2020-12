Il down di Google Meet paralizza anche la didattica a distanza

Google Meets non funziona e sono decine di migliaia gli studenti delle superiori che oggi si trovano a non poter far lezione così

Il Google down blocca il mondo, scuola compresa. Se tanti sistemi – come il Drive di Google o il sistema di posta elettronica Gmail – bloccano i lavoratori, il down di Google Hagouts Meet ferma moltissimi studenti. Il sistema di videocomunicazione a distanza è infatti quello ufficiale consigliato dal ministero dell’Istruzione ai docenti e agli studenti italiani (seppure ci siano moltissimi altri sistemi emersi nel corso della pandemia, come Zoom).

Google down: Meet non funziona e gli studenti non possono far lezione

Google Meet, tra le altre, è una delle piattaforme più utilizzate per la dad e le conseguenze sono parse immediatamente gravi per tutti. Sono decine migliaia gli studenti delle superiori che si sono trovati isolati mentre stavano facendo lezione. I problemi per tutti gli studenti e i docenti sono cominciati attorno alle 12.45 e tutti hanno dovuto interrompere le attività per mancata comunicazione. Il sistema Google Meet – così come la maggior parte degli altri legati a Google, Youtube compreso – restituisce il messaggio «Si è verificato un errore. Riprova più tardi. Nessun’altra informazione disponibile».

Non bastavano i problemi già riscontrati finora, tra connessioni wi-fi inadeguate e i moltissimi ragazzi che vogliono tornare tra i banchi in sicurezza per fare le lezioni in presenza, ora aggiungeremo alla lista delle difficoltà per gli studenti nel 2020 anche il #googlemeetdown. Dalla rete sembra che il sistema abbia ricominciato a funzionare circa alle 13.40.