No, il Google Meet down non è partito da un paesino della Sardegna

Oggi il mondo sembra aver scoperto una verità che tutti conoscevano, ma che forse è sempre stata sottovalutata: siamo dipendenti dei servizi online messi a disposizione da Google. Gmail, Youtube, Drive e tanti altri servizi sono finiti off-line condizionando il lavoro (per non parlare del tempo libero, questione secondaria ma pur sempre importante) di moltissime persone in tutto il mondo. Poi, però, c’è anche chi tenta la trollata: ed ecco che sui social compare l’immagine (ma si tratta di un fotomontaggio fake) di un articolo in cui si sostiene che il Google Meet down sia partito da un piccolo paese della Sardegna.

Ovviamente non è così e si tratta di una trovata ironica a cui alcune persone, però, stanno credendo. In realtà, infatti, quell’articolo che compare sui social (solo sottoforma di presunto screenshoot) non è mai stato scritto e non è mai stato pubblicato online.

Google Meet down partito dalla Sardegna, ma è una bufala

Il fotomontaggio è basato su un articolo pubblicato da Punto-informatico. Ma loro non hanno alcuna colpa. Basta utilizzare la barra di ricerca del proprio browser per vedere che l’url indicato nella foto (falsa) porti a un articolo che nulla a che vedere con il Google Meet down e, tantomeno, con il presunto crash partito da Paulilatino, Comune di duemila anime in provincia di Oristano. E, di conseguenza, non è reale neanche l’indagine della polizia postale sul caso di oggi.

Si tratta della classica trollata istantanea

Insomma, è stata una divertente trollata che, però, non ha nulla a che vedere con con Punto-informatico e, soprattutto, con la realtà. Ancora non si conoscono i dettagli di quanto sia accaduto a livello mondiale, ma sicuramente non dal piccolo paese della Sardegna.

(foto di copertina: da Twitter)