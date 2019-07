Sembra tentennare la sua decisione di non riferire in Parlamento

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato che riferirà in Senato in merito al caso sui presunti finanziamenti russi al partito Lega il 24 luglio. La sua relazione dovrebbe durare un’ora dalle 16.30 alle 17.30

Sarà Giuseppe Conte a riferire in Senato in merito al caso Russia-Lega

Mentre Matteo Salvini sembra cominciare a cedere sull’ipotesi di rispondere alle domande del parlamento sui presunti finanziamenti russi alla Lega citati da una inchiesta di Buzzfeed, a dirsi pronto a parlare in aula è Giuseppe Conte. Non sono ancora noti i dettagli del suo intervento né della relazione che presenterà ai parlamentari, ma è confermato che avverrà il 24 luglio. Probabilmente il premier risponderà alle domande dei senatori per poi tirare una conclusione finale. La sua decisione ha incontrato il favore delle opposizioni che però continuano a incalzare il leader leghista a rispondere in prima persona. Matteo Salvini per ora ha dichiarato di conoscere bene Gianluca Savoini e di considerarlo una persona onesta, ma di non avere idea del perché fosse stato invitato ad alcuni tavoli importanti di incontro con il Cremlino. La sua posizione tuttavia contrasta con alcune prove emerse sia nell’inchiesta giornalistica che nella email spedita dall’ufficio di Carlo D’Amico, suo consigliere.

(Credits immagine di copertina: ANSA/FABIO FRUSTACI)