Giulia Salemi sulle orme della De Lellis: svelato il motivo del countdown sui suoi social

In molti in queste ore hanno notato il countdown che la showgirl Giulia Salemi ha postato sui suoi social network senza però rivelare alcuna traccia o indizio sul contenuto da rivelare. Noi siamo in grado di anticiparvi che la Salemi diventerà scrittrice per un’importante casa editrice, seguendo le orme di Giulia De Lellis che lo scorso anno con il suo libro in cui rivelava le corna ‘subite’ dal suo ex Andrea Damante, ha venduto oltre 100.000 copia. Un grande successo, andato oltre ogni più rosea aspettativa.

Giulia Salemi, debutterà in libreria a fine maggio con il libro ‘Power’, suo nickname che ha usato da sempre nel linguaggio di conoscenza con i suoi seguaci e anche questa volta si parlerà di corna (vedi love story con Francesco Monte). Ma non solo. Ecco svelato il segreto del conto alla rovescia che ha fatto impazzire e sta facendo impazzire i suoi fan che da giorni si interrogavano sul motivo di quel countdown che accompagna il suo canale Instagram. Ora il mistero è stato risolto.

Giulia Salemi e il suo primo libro

La modella 27enne di Piacenza è stata, spesso e volentieri, al centro delle pagine di cronaca rosa. Il gossip sulle sue love stories ha riempito le riviste patinate italiane e l’ha resa un vero e proprio personaggio. In particolare sui social network come Instagram, dove conta oltre un milione di followers. Ora, come fece nel recente passato anche Giulia De Lellis, si appresta a uscire nelle librerie con il suo primo libro. Il suo seguito indica un margine di successo pressoché garantito e il 6 maggio si vedranno i primi risultati dopo il lancio di ‘Power’.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Giulia Salemi)