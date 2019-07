Giulia De Lellis scrive un libro: «Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza»

Il tradimento è una delle preoccupazioni principali quando si affronta una vita di coppia. Il diavolo è tentatore, la carne è debole e il rischio è dietro l’angolo. E se da una parte c’è chi è il martello in queste situazioni, dall’altra c’è sempre una controparte che riveste il ruolo dell’incudine. Molti scrittori hanno dedicato alcune opere ad analizzare e a raccontare questi fenomeni che, spesso, segnano la fine di una relazione. A questa lunga lista, da oggi, si aggiunge anche l’influencer Giulia De Lellis.

Il prossimo 17 settembre, infatti, uscirà nelle librerie e sarà disponibile online, un libro dal titolo talmente emblematico che non avrebbe bisogno di ulteriori descrizioni: «Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza». 160 pagine scritte da Giulia De Lellis ed edite da Mondadori che sa bene come un testo simile abbia tutti i requisiti per diventare un best-seller nell’epoca in cui le/gli influencer hanno un appeal clamoroso sui social che è in grado di trasformarsi in facili guadagni.

Giulia De Lellis e il libro sulle corna

A guardare lo spot social con cui la stessa Giulia De Lellis ha annunciato l’uscita di «Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza», appare evidente come la curiosità, di un mondo dell’opinione pubblica sempre più votato al gossip, possa essere affamata da questo curioso lancio che lascia trasparire alcune verità oltre le logiche delle riviste patinate.

Visualizza questo post su Instagram IO SCIOCCATA . #viracconteróunastoria Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 26 Lug 2019 alle ore 1:03 PDT

La sua storia con Iannone

«Io sono Giulia e il 18 aprile ho scoperto di avere le corna». Un lancio che fa intendere come il libro sia incentrato sui tradimenti subiti da Giulia De Lellis nei suoi più grandi amori: dal tronista Andrea Damante al cantante Irama. Forse, però, potrebbe essere solamente una sorta di ‘guida teorica e pratica’ su come reagire alle ‘corna’. Lei, nel frattempo, prosegue la sua storia d’amore con il motociclista Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez.

