Giulia Bongiorno sostiene che «l’avvocato di Salvini è Conte e non lei» | VIDEO

La Lega abbandonerà l’Aula di Palazzo Madama al momento del voto sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso Gregoretti. Al Senato, però, i parlamentari del Carroccio hanno preso la parola e tra di loro c’è stata anche Giulia Bongiorno che, seguendo la strategia di difesa dell’ex ministro dell’Interno, ha tirato in ballo il ruolo e la responsabilità di Giuseppe Conte nella vicenda dello sbarco non consentito (e poi avvenuto in ritardo) dei migranti soccorsi dalla nave della Marina Militare italiana.

«L’avvocato vero di Salvini non sono io, è Conte!», ha tuonato dai banchi del Senato Giulia Bongiorno. E nel farlo ha brandito alcuni fogli in cui erano riportate le dichiarazioni dello stesso presidente del Consiglio – che, all’epoca dei fatti, era sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle – che parlava apertamente di decisione condivisa all’interno dell’Esecutivo.

Il discorso di Giulia Bongiorno al Senato

«Noi della presidenza del Consiglio abbiamo lavorato per ricollocare e consentire poi lo sbarco», aveva detto Giuseppe Conte poche ore dopo la decisione di consentire l’approdo della nave Gregoretti sulle coste italiane. Citando queste parole, Giulia Bongiorno ha poi proseguito: «Sono queste le sue parole. Non parliamo di correità degli altri membri del governo perché non c’è nessun reato». Insomma, si passa da due estremi: dal parlare di correità per via di una decisione collegiale, al nessuno colpevole perché non è stato commesso nessun reato come, invece, sostiene la Procura.

L’appello a Matteo Salvini

Nel corso del suo intervento a Palazzo Madama, Giulia Bongiorno ha poi lanciato un appello al suo segretario. L’invito è quello a non farsi coinvolgere nelle polemiche e a non cadere nelle provocazioni che Pd, Italia Viva e Movimento 5 Stelle hanno creato attorno a questo caso.

