Due calciatori della Roma primavera positivi al coronavirus

Ci sono anche due giocatori Roma positivi al coronavirus tra quelli testati negli aeroporti della Capitale al rientro dalle vacanze in Sardegna. Si tratta di due componenti della squadra Primavera che oggi avrebbe dovuto riprendere gli allenamenti sotto la guida di Alberto De Rossi.

Giocatori Roma positivi al coronavirus, il protocollo

Invece, i cancelli di Trigoria sono rimasti sbarrati ed è scattato il protocollo di sicurezza previsto in questi casi. Nessun calciatore della Roma primavera, né gli altri giocatori che fanno parte della rosa giallorossa e che stanno frequentando il centro di Trigoria per degli allenamenti, ha avuto contatti con i calciatori risultati positivi che sono stati isolati e messi in quarantena fino a quando il tampone non risulterà negativo.

Nel frattempo, anche gli altri calciatori – per precauzione – dovranno sottoporsi a un test per valutare eventuali nuove positività all’interno della formazione giovanile giallorossa. Positivi di importazione, dunque, come quelli testati all’aeroporto di Fiumicino questa mattina. In tutto, nella giornata di oggi, allo scalo romano sono stati individuati tre positivi di rientro dalle vacanze.

Giocatori Roma positivi, il comunicato stampa

Mentre arrivano notizie relative al fatto che i due calciatori della Roma Primavera sono del tutto asintomatici, la società ha diramato un comunicato ufficiale, che ha spiegato anche l’iter procedurale che è stato seguito prima dell’allenamento odierno e i prossimi passi:

L’AS Roma comunica che, in una delle regolari visite di controllo previste dal protocollo societario, due giocatori della rosa della Primavera sono risultati positivi a un primo tampone per la rilevazione del Covid-19. I due ragazzi, che si trovano in isolamento domiciliare, sono attualmente asintomatici e verranno sottoposti a un nuovo controllo nelle prossime ore. Il Club ha già avvisato le autorità sanitarie competenti, oltre ad aver attivato le procedure previste dalla normativa, compresa la sanificazione delle aree comuni e l’individuazione di tutti i soggetti entrati in contatto con i calciatori risultati positivi. Le attività della squadra sono state al momento sospese fino a lunedì 24 agosto e tutti i componenti del gruppo squadra saranno nuovamente testati nelle prossime ore.

La ripresa delle attività per quanto riguarda la Roma Primavera, dunque, coinciderà con la data del 24 agosto, tre giorni prima della ripresa degli allenamenti per la prima squadra, prevista il 27 agosto.