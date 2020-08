La giovane premier finlandese Sanna Marin ha annunciato che si sottoporrà a tampone perché presenta lievi sintomi respiratori, simili a quelli causati dal coronavirus. L’annuncio sui suoi canali social, con il Paese che – adesso – è in apprensione per l’esito del test a cui si sottoporrà il primo ministro socialdemocratico.

Sanna Marin, sospetto coronavirus per la premier finlandese

Minulla on lieviä hengitystieoireita. Käyn koronatestissä ja siirryn etätöihin. Tänään siis etänä eduskuntaryhmän kesäkokous ja hallituksen neuvottelut. — Sanna Marin (@MarinSanna) August 18, 2020

La 35enne ha inoltre annunciato che la riunione con le forze di maggioranza del suo governo si svolgerà da remoto, mentre lei si lavorerà in regime di smartworking per evitare contagi. La Finlandia è uno dei Paesi che sta subendo un’altra piccola ondata di coronavirus in quest’ultimo periodo: dal 31 luglio, infatti, i casi registrati sono stati circa 200. Un numero percentualmente rilevante, se si considera che dall’inizio dell’emergenza i casi registrati nel Paese sono stati poco più di 7mila.

Ora, si attenderà l’esito del tampone per Sanna Marin, effettuato per pura precauzione. La premier, che aveva avuto un ruolo di primo piano nel consiglio europeo sul Recovery Fund (schierata inizialmente sulle posizioni dei Paesi frugali guidati da Mark Rutte), ha poi fatto una pausa dalle sue attività istituzionali per sposarsi con il compagno lo scorso 2 agosto.